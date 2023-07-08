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Haberler Fotohaber GS’den önce oyuncu Melisa Aslı Pamuk'a transfer olmuş! İşte oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı aşkından ilk kare...
Giriş Tarihi: 08.07.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 07:30

GS’den önce oyuncu Melisa Aslı Pamuk'a transfer olmuş! İşte oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı aşkından ilk kare...

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, aradığı aşkı buldu! Geçen yıl futbolcu Oğuzhan Özyakup ile evliliğin eşiğinden dönen, daha sonra oyuncu Mustafa Mert Koç ile ilişki yaşayan Pamuk, geçtiğimiz haftalarda yeni bir ilişkiye başladı. Çeşme'de tatilde olan ikili arkadaş ortamında tanıştıp, flört etmeye başlamış. Çift, önceki gün Alaçatı'daki popüler bir mekanda romantik bir akşam yemeği yerken görüntülendi. İşte oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı aşkının belgesi...

BÜLENT CANKURT
GS’den önce oyuncu Melisa Aslı Pamuk’a transfer olmuş! İşte oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı aşkından ilk kare...

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni bir aşka yelken açtığı dedikodusu önceki gün kulislere bomba gibi düşmüştü.

GS’den önce oyuncu Melisa Aslı Pamuk’a transfer olmuş! İşte oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı aşkından ilk kare...

Önceki yıl futbolcu Oğuzhan Özyakup ile evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncunun adı, bir süre önce de Fenerbahçeli Altay Bayındır ile anılmıştı. Ancak ünlü oyuncu o zamanlar bu iddiaları kesin bir dille yalanladığı için bu dedikoduya da temkinli yaklaşmıştım ama doğruymuş! Çünkü elimde belge var!

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GS’den önce oyuncu Melisa Aslı Pamuk’a transfer olmuş! İşte oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı aşkından ilk kare...

Bu sezon Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'un gönlüne transfer olmuş bile!

GS’den önce oyuncu Melisa Aslı Pamuk’a transfer olmuş! İşte oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı aşkından ilk kare...

Geçen hafta tatile gittikleri Çeşme'de, arkadaş ortamında tanışan Melisa ile Yusuf, flört etmeye başlamış.

GS’den önce oyuncu Melisa Aslı Pamuk’a transfer olmuş! İşte oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı aşkından ilk kare...

Çiçeği burnunda aşıkların birlikte çekilmiş ilk fotoğrafı elime geçti. Melisa bu kez yalanlayamayacak artık.

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