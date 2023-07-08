GS’den önce oyuncu Melisa Aslı Pamuk’a transfer olmuş! İşte oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı aşkından ilk kare...

Önceki yıl futbolcu Oğuzhan Özyakup ile evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncunun adı, bir süre önce de Fenerbahçeli Altay Bayındır ile anılmıştı. Ancak ünlü oyuncu o zamanlar bu iddiaları kesin bir dille yalanladığı için bu dedikoduya da temkinli yaklaşmıştım ama doğruymuş! Çünkü elimde belge var!