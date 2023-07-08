Giriş Tarihi: 08.07.2023 07:25
Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
07:30
GS’den önce oyuncu Melisa Aslı Pamuk'a transfer olmuş! İşte oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı aşkından ilk kare...
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, aradığı aşkı buldu! Geçen yıl futbolcu Oğuzhan Özyakup ile evliliğin eşiğinden dönen, daha sonra oyuncu Mustafa Mert Koç ile ilişki yaşayan Pamuk, geçtiğimiz haftalarda yeni bir ilişkiye başladı. Çeşme'de tatilde olan ikili arkadaş ortamında tanıştıp, flört etmeye başlamış. Çift, önceki gün Alaçatı'daki popüler bir mekanda romantik bir akşam yemeği yerken görüntülendi. İşte oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı aşkının belgesi...