Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya pembe bikinisiyle sosyal medyayının en çok beğenilenlerinden oldu! İşte Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları...

Güzel oyuncu Nilperi Şahinkayabikinili pozlarına yenilerini ekledi. Yazın keyfini çıkaran Nilperi Şahinkaya bu kez pembe bikinisiyle takipçilerinin beğenisini topladı. Nilperi Şahinkaya pembe bikinisiyle verdiği pozlara "Bu bir aşk şarkısı değil" notunu düştü. Kısa sürediği rekor beğeni alan Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte 32 yaşındaki oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın bikinili paylaşımları...
Giriş Tarihi: 08.07.2020
11:33
Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
11:45