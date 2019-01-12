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  • Hande Erçel annesi Aylin Erçel'i kaybetti! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bugün...

annesi 'i kaybetti! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bugün...

Oyuncu , donör olmak istediği ve yaşaması için tüm çabayı sarf ettiği annesi 'i dün kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel'in durumu son zamanlarda ağırlaşmıştı. Güzel oyuncu Hande Erçel'in dün annesini kaybettiği öğrenildi. Annesini kaybederek en büyük acıyı yaşayan Hande Erçel, bugün en acı vedayı yaşayacak. Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İşte Hande Erçel'in en acı vedası...

Giriş Tarihi: 12.01.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 17:46
Hande Erçel annesi Aylin Erçel'i kaybetti! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bugün...

annesi 'i kaybetti! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bugün...

Hande Erçel annesi Aylin Erçel'i kaybetti! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bugün...

'in en acı vedası... Hande Erçel'in annesi bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Durumunun ağırlaşmasının ardından gelen ölü haberiyle Hande Erçel ve hayranları yasa boğuldu. Oyuncu Hande Erçel'in bir süredir kanser ile mücadele eden annesi Aylin Erçel, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Hande Erçel annesi Aylin Erçel'i kaybetti! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bugün...

, bugün Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hande Erçel annesi Aylin Erçel'i kaybetti! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bugün...

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Annesini kaybetmenin acısıyla sarsılan ayakta durmakta zorlandı. Ünlü oyuncu Hande Erçel de bitkin olmasına rağmen annesinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı…

Hande Erçel annesi Aylin Erçel'i kaybetti! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bugün...
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Hande Erçel annesi Aylin Erçel'i kaybetti! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bugün...
Hande Erçel annesi Aylin Erçel'i kaybetti! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bugün...
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