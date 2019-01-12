Hande Erçel annesi Aylin Erçel'i kaybetti! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bugün...

Hande Erçel'in en acı vedası... Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Durumunun ağırlaşmasının ardından gelen ölü haberiyle Hande Erçel ve hayranları yasa boğuldu. Oyuncu Hande Erçel'in bir süredir kanser ile mücadele eden annesi Aylin Erçel, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.