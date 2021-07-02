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Haberler FotoHaber Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda yeni poz! Aslışah Alkoçlar’dan renkli paylaşım
Giriş Tarihi: 02.07.2021 12:05 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 12:17

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda yeni poz! Aslışah Alkoçlar’dan renkli paylaşım

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen güzel torunu Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti. Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın bir erkek bebeği olacak. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Aslışah Alkoçlar büyüyen karnı ile ayna karşısında poz verdi. İlk bebeğine hamile olan 28 yaşındaki Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda mayolu pozu büyük ilgi gördü. Özellikle spora düşkünlüğü ile bilinen Aslışah Alkoçlar'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı... İşte karnı burnunda Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda yeni kareleri...

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda yeni poz! Aslışah Alkoçlar’dan renkli paylaşım

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen güzel torunu Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturmuştu.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda yeni poz! Aslışah Alkoçlar’dan renkli paylaşım

Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti. Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın bir erkek bebeği olacak.

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Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda yeni poz! Aslışah Alkoçlar’dan renkli paylaşım

Şimdilerde 6 aylık hamile olan Aslışah Alkoçlar büyüyen karnı ile ayna karşısında poz verdi.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda yeni poz! Aslışah Alkoçlar’dan renkli paylaşım

İlk bebeğine hamile olan 28 yaşındaki Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda mayolu pozu büyük ilgi gördü.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda yeni poz! Aslışah Alkoçlar’dan renkli paylaşım

Özellikle spora düşkünlüğü ile bilinen Aslışah Alkoçlar'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı...

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda yeni poz! Aslışah Alkoçlar’dan renkli paylaşım

İşte karnı burnunda Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda son paylaşımı ...

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda yeni poz! Aslışah Alkoçlar’dan renkli paylaşım
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