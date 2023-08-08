Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İbrahim Kutluay'ın 13 yaşındaki oğlunu Real Madrid kaptı! Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın gurur günü
Giriş Tarihi: 08.08.2023 06:20 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 06:40

İbrahim Kutluay'ın 13 yaşındaki oğlunu Real Madrid kaptı! Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın gurur günü

İspanya'nın dünyaca ünlü kulübü Real Madrid, Arda Güler'in ardından bir Türk'ü daha transfer etti. Evet; yanlış okumadınız... GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt yazdı.

BÜLENT CANKURT
İbrahim Kutluay’ın 13 yaşındaki oğlunu Real Madrid kaptı! Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın gurur günü

Real Madrid'in kadrosuna bir Türk daha katıldı. Ancak bu sefer futbolcu değil basketbolcu. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olan Real Madrid'in basketbol takımı, Turkish Airlines EuroLeague'de en büyük rakiplerinden olan Anadolu Efes'in yıldız takımında oynayan 13 yaşındaki Ömer Kutluay'ı transfer etti.

İbrahim Kutluay’ın 13 yaşındaki oğlunu Real Madrid kaptı! Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın gurur günü

Peki, Avrupa basketbolunun yıldızı Real Madrid'in, ileride takımının yıldızı olacağına inanıp transfer ettiği Ömer kim?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İbrahim Kutluay’ın 13 yaşındaki oğlunu Real Madrid kaptı! Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın gurur günü

Basketbolla ilgilenenler bilir ama ben bilmeyenler için anlatayım. Ömer, eski milli basketbolcumuz İbrahim Kutluay'ın Demet Şener ile evliliğinden olan oğlu. Armut dibine düştü ve Ömer de babası gibi basketbola merak sardı.

İbrahim Kutluay’ın 13 yaşındaki oğlunu Real Madrid kaptı! Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın gurur günü

Babasının yeteneği ona da geçmiş olmalı ki, şubat ayında milli takıma seçildi ve hatta mayıstaki U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda 'En Değerli Oyuncu', 'Sayı Kralı' ve 'En İyi 5' unvanlarını kazandı.

İbrahim Kutluay’ın 13 yaşındaki oğlunu Real Madrid kaptı! Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın gurur günü

Tabii Ömer'in bu başarıları, yıldız avında olan Real Madrid'in gözünden kaçmadı ve onu transfer etti.

SON DAKİKA