İbrahim Kutluay’ın 13 yaşındaki oğlunu Real Madrid kaptı! Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın gurur günü

Real Madrid'in kadrosuna bir Türk daha katıldı. Ancak bu sefer futbolcu değil basketbolcu. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olan Real Madrid'in basketbol takımı, Turkish Airlines EuroLeague'de en büyük rakiplerinden olan Anadolu Efes'in yıldız takımında oynayan 13 yaşındaki Ömer Kutluay'ı transfer etti. Peki, Avrupa basketbolunun yıldızı Real Madrid'in, ileride takımının yıldızı olacağına inanıp transfer ettiği Ömer kim? Basketbolla ilgilenenler bilir ama ben bilmeyenler için anlatayım. Ömer, eski milli basketbolcumuz İbrahim Kutluay'ın Demet Şener ile evliliğinden olan oğlu. Armut dibine düştü ve Ömer de babası gibi basketbola merak sardı. Babasının yeteneği ona da geçmiş olmalı ki, şubat ayında milli takıma seçildi ve hatta mayıstaki U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda 'En Değerli Oyuncu', 'Sayı Kralı' ve 'En İyi 5' unvanlarını kazandı. Tabii Ömer'in bu başarıları, yıldız avında olan Real Madrid'in gözünden kaçmadı ve onu transfer etti. 25 Ağustos'ta Madrid'e gidip topbaşı yapacak olan Ömer'in yolu açık olur inşallah.