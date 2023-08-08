İbrahim Kutluay’ın 13 yaşındaki oğlunu Real Madrid kaptı! Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın gurur günü

Real Madrid'in kadrosuna bir Türk daha katıldı. Ancak bu sefer futbolcu değil basketbolcu. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olan Real Madrid'in basketbol takımı, Turkish Airlines EuroLeague'de en büyük rakiplerinden olan Anadolu Efes'in yıldız takımında oynayan 13 yaşındaki Ömer Kutluay'ı transfer etti.