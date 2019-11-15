Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • FotoHaber
  • İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! Ebru Gündeş’in bu halini kimse bilmiyor!

İşte sıfır makyaj ! Ebru Gündeş’in bu halini kimse bilmiyor!

, Instagram hesabından makyajsız bir fotoğraf paylaştı. Ünlülerin son dönemde akım haline getirdiği makyajsız fotoğraf paylaşma furyasına ünlü sanatçı Ebru Güneş de katılmayı ihmal etmedi. Ebru Güneş'in makyajsız fotoğrafı adeta sosyal medyayı salladı. Takipçileri de Ebru Gündeş'in paylaşımına sessiz kalmadı. Ebru Gündeş'in makyajsız paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. 44 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş'in bir takipçisi, paylaşıma, "Makyajsız daha güzelsiniz" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Güzelliğinizle yıllara meydan okuyorsunuz" mesajını yazdı. 'Bu kadar değişim beklemiyorduk, doğal halin sahnedeki halinden daha güzel' diyen hayranları Ebru Gündeş'in makyajsız haline tam not verdi.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 15:00
İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! Ebru Gündeş’in bu halini kimse bilmiyor!

Geçtiğimi aylarda Çabuk Unutma şarkısına klip çeken güzel şarkıcı , sosyal medya hesabında sıfır makyajlı halini yayınladı. Ebru Gündeş'in bir takipçisi fotoğrafa, "Makyajsız daha güzelsiniz." yorumunu yaptı. Ebru Gündeş'in başka bir takipçisi ise, "Güzelliğinizle yıllara meydan okuyorsunuz." yorumunu yaptı. İnternette, sahnede ya da ekranda neredeyse kusursuz görünen ünlü yıldızları bir de makyajsız görmeye ne dersiniz? Kimi yıldızlar makyajsız da kusursuz görünürken, kimilerini tanımak neredeyse imkansız!

İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! Ebru Gündeş’in bu halini kimse bilmiyor!

ASLIHAN GÜRBÜZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! Ebru Gündeş’in bu halini kimse bilmiyor!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! Ebru Gündeş’in bu halini kimse bilmiyor!

MERYEM UZERLİ

İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! Ebru Gündeş’in bu halini kimse bilmiyor!
İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! Ebru Gündeş’in bu halini kimse bilmiyor!

YASEMİN ÖZİLHAN

İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! Ebru Gündeş’in bu halini kimse bilmiyor!
BİZE ULAŞIN