Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? 19 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı
Giriş Tarihi: 19.10.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 12:03

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? 19 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları yeni hafta için gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Enes Koçak, Eylül Tumbar, Hakan Yılmaz ve Selen Soyder'in yer aldığı dizinin bu akşam 17. bölümü ile izleyici karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak dizinin yeni bölümü TRT 1 yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Seyirciler ise bu noktada ''Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok, bitti mi, final mi yaptı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 19 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı dizinin sıkı takipçileri tarafından kontrol ediliyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar…

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? 19 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları gündemdeki yerini aldı. Eylül Tumbar ve Enes Koçak, Selen Soyder, Hakan Yılmaz, Hivda Zizan Alp, Yonca Şahinbaş, Berat Yenilmez gibi isimleri buluşturan dizi, son olarak 16. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 19 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı Perşembe listesinde ise yeni bölüm yer almadı. Bunun üzerine Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için gözler gelecek açıklamalarda. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz bugün var mı, yeni bölüm neden yok, final mi yaptı, bitti mi? İşte, 19 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ile detaylı bilgiler…

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? 19 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta milli maçın TRT 1 ekranlarında yayınlanması nedeniyle dizi ekrana gelmemişti.

19 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı listesine göre Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam da yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? 19 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hastane saldırısı sonrası ilan edilen milli yas nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak.

TRT 1 yayın akışına göre saat 20:00'de Tehlikeli Yürüyüş filmi izleyici karşısına çıkacak.

Sevilen dizinin 17. bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? 19 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı

Dizinin diğer bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

https://www.trt1.com.tr/diziler/benim-guzel-ailem

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? 19 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 19 EKİM 2023 PERŞEMBE

06:45 Elimi Bırakma

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Tehlikeli Yürüyüş

22:00 Rüzgarın Oğlu

00:15 Tehlikeli Yürüyüş

SON DAKİKA