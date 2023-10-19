Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? 19 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları yeni hafta için gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Enes Koçak, Eylül Tumbar, Hakan Yılmaz ve Selen Soyder'in yer aldığı dizinin bu akşam 17. bölümü ile izleyici karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak dizinin yeni bölümü TRT 1 yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Seyirciler ise bu noktada ''Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok, bitti mi, final mi yaptı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 19 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı dizinin sıkı takipçileri tarafından kontrol ediliyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar…