Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? 19 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta milli maçın TRT 1 ekranlarında yayınlanması nedeniyle dizi ekrana gelmemişti.

19 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı listesine göre Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam da yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.