Mehmet Ali Erbil’in 44 yaş küçük sevgilisi Nevide Çiçek kimdir? Sosyal medya fenomeni Nevide Çiçek nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Giriş Tarihi: 03.12.2023 00:35 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 00:35

Ünlü televizyon sunucusu ve şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz haftalarda evlilik planları yaptığı genç sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığını duyurmuştu. Ünlü şovmen kendisinden 44 yaş küçük Nevide Çiçek'le yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin birlikte görüntülenmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları Nevide Çiçek ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi Nevide Çiçek kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük sevgilisi Nevide Çiçek hakkında bilmeniz gereken her şey haberimizde…