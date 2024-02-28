Mert Ayaydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Hadise’nin yeni aşkı! Aralarındaki yaş farkı gündem oldu!

Ünlü şarkıcı Hadise gönlünü iş insanı Mert Ayaydın'a kaptırdı. Aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken ikili bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken kameralara yakalandı. Mekan çıkışı gazetecilerin "Hayırlı olsun" demesi üzerine ünlü şarkıcı gülümseyerek teşekkür etti. Peki, Mert Ayaydın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Mert Ayaydın hayatı ve kariyeri.