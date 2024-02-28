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Haberler Fotohaber Mert Ayaydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Hadise'nin yeni aşkı! Aralarındaki yaş farkı gündem oldu!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 11:52

Mert Ayaydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Hadise'nin yeni aşkı! Aralarındaki yaş farkı gündem oldu!

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra adı birçok kez aşk dedikodularına karışan Hadise gönlünü iş insanı Mert Ayaydın'a kaptırdı. İkilinin bir mekanda çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Mert Ayaydın kimdir, kaç yaşında merak edilmeye başladı. Hadise'nin yeni aşkıyla arasındaki yaş farkı gündem oldu. Peki, Hadise'nin yeni sevgilisi Mert Ayaydın kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İşte aralarındaki yaş farkı.

Mert Ayaydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Hadise’nin yeni aşkı! Aralarındaki yaş farkı gündem oldu!

Ünlü şarkıcı Hadise gönlünü iş insanı Mert Ayaydın'a kaptırdı. Aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken ikili bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken kameralara yakalandı. Mekan çıkışı gazetecilerin "Hayırlı olsun" demesi üzerine ünlü şarkıcı gülümseyerek teşekkür etti. Peki, Mert Ayaydın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Mert Ayaydın hayatı ve kariyeri.

Mert Ayaydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Hadise’nin yeni aşkı! Aralarındaki yaş farkı gündem oldu!

HADİSE YENİ AŞKI MERT AYAYDIN İLE GÖRÜNTÜLENDİ!
Ünlü şarkıcı Hadise gönlünü iş insanı Mert Ayaydın'a kaptırdı. İkilinin bir mekanda çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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Mert Ayaydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Hadise’nin yeni aşkı! Aralarındaki yaş farkı gündem oldu!

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra adı birçok kez aşk dedikodularına karışan Hadise, ünlü iş insanı Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın 28 yaşındaki oğlu Mert Ayaydın ile görüntülendi.

Mert Ayaydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Hadise’nin yeni aşkı! Aralarındaki yaş farkı gündem oldu!

İkilinin dans ederken birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye de aldırış etmemesi dikkat çekti.

Mert Ayaydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Hadise’nin yeni aşkı! Aralarındaki yaş farkı gündem oldu!

HADİSE'NİN SEVGİLİSİ MERT AYAYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

Mert Ayaydın, İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı ve Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın oğlu. Üniversite eğitimini Londra'da tamamlayarak 2017 yılında mezun olan Mert Ayaydın 28 yaşında.

Hadise'yle aralarında 10 yaş var.

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