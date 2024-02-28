Giriş Tarihi: 28.02.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
11:52
Mert Ayaydın kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Hadise'nin yeni aşkı! Aralarındaki yaş farkı gündem oldu!
Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra adı birçok kez aşk dedikodularına karışan Hadise gönlünü iş insanı Mert Ayaydın'a kaptırdı. İkilinin bir mekanda çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Mert Ayaydın kimdir, kaç yaşında merak edilmeye başladı. Hadise'nin yeni aşkıyla arasındaki yaş farkı gündem oldu. Peki, Hadise'nin yeni sevgilisi Mert Ayaydın kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İşte aralarındaki yaş farkı.