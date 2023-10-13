Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu kimdir, ne iş yapıyor, üvey ailesi kim? Duygu Nebioğlu'nun ikizi mi var, kim?

DUYGU NEBİOĞLU'NUN KONU HAKKINDA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

"Benim adim Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünyanın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm. Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayran olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım.