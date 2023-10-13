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Haberler Fotohaber Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu kimdir, ne iş yapıyor, üvey ailesi kim? Duygu Nebioğlu'nun ikizi mi var, kim?
Giriş Tarihi: 13.10.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 14:30

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu kimdir, ne iş yapıyor, üvey ailesi kim? Duygu Nebioğlu'nun ikizi mi var, kim?

Son günlerde gündemden düşmeyen Metin akpınar'ın evlilik dışından meydana gelen kızı Duygu Nebioğlu hakkında, kimdir, ikizi mi var soruları yanıt arıyor. 62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ünlü sanatçı Metin Akpınar sessizliğini korurken, konuya dair Duygu Nebioğlu konuştu. Biyolojik babası olan ünlü sanatçı için "Henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayran olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım." dedi, Peki, Duygu Nebioğlu kimdir, ikizi mi var? İşte son dakika gelişmeleri...

Metin Akpınar’ın evlilik dışı bir değil iki kızı olduğu ortaya çıktı! Metin akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu kimdir, ikizi mi var?

Metin Akpınar'ın 62 yıllık evliliğinde, 35 yıl sonra bir kızı olduğu ortaya çıktı. Konu hakkında mahkemede gizlilik kararının bozulmasıyla, gerçekler gün yüzü gibi ortaya çıktı. Sosyal medyada oldukça çok konuşulan olayda, evlilik dışından doğan kızı hakkında konuşmayan ünlü sanatçı, sessizliğini korumaya devam ediyor. Yakın zamanda konu hakkında Akpınar'ın avukatlarının basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Peki, Metin akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu kimdir, ikizi mi var? İşte merak edilenler...

Metin Akpınar’ın evlilik dışı bir değil iki kızı olduğu ortaya çıktı! Metin akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu kimdir, ikizi mi var?

METİN AKPINAR'IN EVLİLİK DIŞI BİR KIZI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

82 yaşındaki ünlü sanatçı Metin Akpınar sayısız dizi ve filmleriyle, Türk sinema tarihinin en unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. Akpınar, daha önce kızı Duygu Nebioğlu ile bir araya geldi, Uzun yıllar boyunca sessizliğini koruyan Nebioğlu, artık sessizliğini bozdu.

Bugün çıktığı Kanal D'nin Hayatta Neler Oluyor programına konuşan genç kadın 21 yaşında biyolojik babasının kim olduğunu öğrendiğini söyledi.

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Metin Akpınar’ın evlilik dışı bir değil iki kızı olduğu ortaya çıktı! Metin akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu kimdir, ikizi mi var?

METİN AKPINAR'IN KIZI DUYGU NEBİOĞLU KİMDİR?

Duygu Nebioğlu çocukken annesi tarafından terk edilmiş daha sonra ise 6 yaşında devlet koruması altına alınmış. Devlet korumasında 1994 yılında Aksekili Özdener Nebioğlu - Emine Nebioğlu tarafından evlat edinilmiş.

21 yaşında üniversite öğrencisiyken biyolojik babasının izini süren genç kadın, büyük bir şok yaşamış. Ve Metin Akpınar 10 yıl önce bu durumu öğrenmiş.

Metin Akpınar’ın evlilik dışı bir değil iki kızı olduğu ortaya çıktı! Metin akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu kimdir, ikizi mi var?

DUYGU NEBİOĞLU'NUN İKİZİ Mİ VAR?

Duygu Nebioğlu, bugün katıldığı programda bir ikizi olduğunu açıkladı. İkizi Sevgi Nebioğlu'nun DNA testinin henüz çıkmaması nedeniye bu durum basına yansımamış.

Metin Akpınar’ın evlilik dışı bir değil iki kızı olduğu ortaya çıktı! Metin akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu kimdir, ikizi mi var?

DUYGU NEBİOĞLU'NUN KONU HAKKINDA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

"Benim adim Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünyanın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm. Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayran olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım.

Duygu Nebioğlu kimdir, Metin Akpınarın kızı mı? Metin Akpınar evli mi, eşi kim? - Son Dakika Magazin Haberleri

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