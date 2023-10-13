Giriş Tarihi: 13.10.2023 14:30
Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
14:30
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu kimdir, ne iş yapıyor, üvey ailesi kim? Duygu Nebioğlu'nun ikizi mi var, kim?
Son günlerde gündemden düşmeyen Metin akpınar'ın evlilik dışından meydana gelen kızı Duygu Nebioğlu hakkında, kimdir, ikizi mi var soruları yanıt arıyor. 62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ünlü sanatçı Metin Akpınar sessizliğini korurken, konuya dair Duygu Nebioğlu konuştu. Biyolojik babası olan ünlü sanatçı için "Henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayran olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım." dedi, Peki, Duygu Nebioğlu kimdir, ikizi mi var? İşte son dakika gelişmeleri...