Giriş Tarihi: 04.03.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
09:47
Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında nereli? Necla Karahalil ve Cem Yılmaz Sevgili mi?
Son günlerde Necla Karahalil ismi gündemde yer almaya başladı. Komedyen Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafta topuklu ayakkabı giyen genç kadının kim olduğu araştırmaya başlandı. Araştırmalar sonucunda fotoğraftaki kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün topuklu bir ayakkabı paylaşımı yapan Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisinin Necla Karahalil olduğu netleşti. Peki, Necla Karahalil kimdir? Necla Karahalil kaç yaşında, ne iş yapıyor,nereli? Necla Karahalil ve Cem Yılmaz Sevgili mi?İşte detaylar