Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında nereli? Necla Karahalil ve Cem Yılmaz Sevgili mi?

FOTOĞRAFIN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ!

Son olarak Seranay Sarıkaya ile birlikte olan ünlü komedyen paylaştığı fotoğrafla yine gündem oldu. Sosyal medya hsabından bir kadınla ayakkabısını paylaşan Cem Yılmaz'ın fotoğrafındaki gizemli kadının kimliği ortaya çıktı. Fotoğrafın sosyal medya içerik üreticisi ve pilates eğitmeni olan 37 yaşındaki Necla Karahalil'e ait olduğu ortaya çıktı.