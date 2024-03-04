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Haberler Fotohaber Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında nereli? Necla Karahalil ve Cem Yılmaz Sevgili mi?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 09:47

Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında nereli? Necla Karahalil ve Cem Yılmaz Sevgili mi?

Son günlerde Necla Karahalil ismi gündemde yer almaya başladı. Komedyen Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafta topuklu ayakkabı giyen genç kadının kim olduğu araştırmaya başlandı. Araştırmalar sonucunda fotoğraftaki kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün topuklu bir ayakkabı paylaşımı yapan Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisinin Necla Karahalil olduğu netleşti. Peki, Necla Karahalil kimdir? Necla Karahalil kaç yaşında, ne iş yapıyor,nereli? Necla Karahalil ve Cem Yılmaz Sevgili mi?İşte detaylar

Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında nereli? Necla Karahalil ve Cem Yılmaz Sevgili mi?

Yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz uzun süredir yalnız anılıyordu. Uzun süredir hayatında kimse olmayan Yılmaz'ın yeni sevgilisi kimmiş ortay çıktı. Yaptığı paylaşımla konuşulmuş ayakkabının sahibi kim dedirtmişti. Akıllara yeniden Serenay Sarıkaya ile birlikte mi sorusu gelmişti fakat işin aslı ortaya çıktı. İşte Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi…

Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında nereli? Necla Karahalil ve Cem Yılmaz Sevgili mi?

FOTOĞRAFIN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ!

Son olarak Seranay Sarıkaya ile birlikte olan ünlü komedyen paylaştığı fotoğrafla yine gündem oldu. Sosyal medya hsabından bir kadınla ayakkabısını paylaşan Cem Yılmaz'ın fotoğrafındaki gizemli kadının kimliği ortaya çıktı. Fotoğrafın sosyal medya içerik üreticisi ve pilates eğitmeni olan 37 yaşındaki Necla Karahalil'e ait olduğu ortaya çıktı.

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Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında nereli? Necla Karahalil ve Cem Yılmaz Sevgili mi?

NECLA KARAHALİL KİMDİR?

Cem Yılmaz'ın son paylaştığı fotoğraftaki kişinin gizemi çözüldü.Fotoğraftaki kişinin pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı. Necla Karahalil aynı zamanda pilates eğitmenliği yapmakta ve sosyal medya üzerindeki bazı platformlarda içerik üretmedir. Pilates eğitmeni Necla Karahalil'in Youtube platformu üzerinde 39 videosu ve 2,78 Bin abonesi bulunmaktadır.

Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında nereli? Necla Karahalil ve Cem Yılmaz Sevgili mi?

NECLA KARAHALİL'DEN AŞKIN İLANI GELDİ!

Necla Karahalil de yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti. Karahalil, "Şubat gibi şubat güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı. Sevgiyle nicelerineee, ollllleeey" notuyla yaptığı paylaşımına Cem Yılmaz'dan karşılık gecikmedi. Ünlü komedyen sevgilisinin bu paylaşımına kalp emojisi yolladı. Böylece aşkları gün yüzüne çıkmış oldu.

Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında nereli? Necla Karahalil ve Cem Yılmaz Sevgili mi?

YAŞ FARKI GÜNDEM OLDU!

Çiftin arasındaki yaş farkı çok konuşuldu. Necla Karahalil'in 37 yaşında olduğu ortaya çıktı. Cem Yılmaz ise 50 yaşında. Çiçeği burnunda aşıkların arasında 13 yaş fark bulunuyor.

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