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Giriş Tarihi: 08.08.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 15:17

Oryantal Asena’nın en acı günü!

Oryantal danslarıyla bir döneme damga vuran dansçı Asena Çakmak'ın babası 85 yaşında hayatını kaybetti. Cenazeye katılan Asena'nın hayli üzgün olduğu görüldü.

İHA
Oryantal Asena’nın en acı günü!

Asena Çakmak'ın babası Burhan Çakmak hayatını kaybetti. Burhan Çakmak'ın yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 3 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken, babasının ölüm haberini alan Asena, eşi Hasan Dere ile Didim'e geldi.

Oryantal Asena’nın en acı günü!

Didim Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak'ın cenazesi Denizköy Mezarlığı'nda defnedildi.

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Oryantal Asena’nın en acı günü!

Asena Çakmak'ın cenazede hayli üzgün olduğu ve sık sık ağladığı görülürken, "Baba acısı ne diyebilirim ki, çok üzgünüm" diye konuştu.

Oryantal Asena’nın en acı günü!

Asena ile annesi, cenazeye katılanların taziyelerini kabul etti.

Oryantal Asena'nın acı günü! | Video

Oryantal Asena’nın en acı günü!
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