Giriş Tarihi: 13.01.2022 11:29Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 11:37
Oyuncu Özcan Deniz'in genç aşkı ailede kriz çıkardı! Annesi evi terk etti sosyal medyadan da engelledi!
Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan ünlü oyuncu Özcan Deniz, şimdilerde kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde eski eşiyle oğlu Kuzey'in velayeti nedeniyle davalık olan Deniz, bu kez annesiyle kriz yaşıyor. Oyuncunun annesi iddialara göre oğlunun üzülmesini istemediği için yeni aşkına onay vermedi. Özcan Deniz'in yeni sevgilisinin son paylaşımı ise ipleri kopardı, oyuncunun annesi oğluyla yaşadığı evi terk etti! İşte tüm detaylar...