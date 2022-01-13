Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler FotoHaber Oyuncu Özcan Deniz'in genç aşkı ailede kriz çıkardı! Annesi evi terk etti sosyal medyadan da engelledi!
Giriş Tarihi: 13.01.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 11:37

Oyuncu Özcan Deniz'in genç aşkı ailede kriz çıkardı! Annesi evi terk etti sosyal medyadan da engelledi!

Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan ünlü oyuncu Özcan Deniz, şimdilerde kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde eski eşiyle oğlu Kuzey'in velayeti nedeniyle davalık olan Deniz, bu kez annesiyle kriz yaşıyor. Oyuncunun annesi iddialara göre oğlunun üzülmesini istemediği için yeni aşkına onay vermedi. Özcan Deniz'in yeni sevgilisinin son paylaşımı ise ipleri kopardı, oyuncunun annesi oğluyla yaşadığı evi terk etti! İşte tüm detaylar...

Oyuncu Özcan Deniz’in genç aşkı ailede kriz çıkardı! Annesi evi terk etti sosyal medyadan da engelledi!

Feyza Aktan ile evliliği sona eren ünlü oyuncu Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda gönlünü kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı.

Oyuncu Özcan Deniz’in genç aşkı ailede kriz çıkardı! Annesi evi terk etti sosyal medyadan da engelledi!

Kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz çok mutlu olsa da Deniz'in ailesi bu ilişkiden çok memnun değil.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oyuncu Özcan Deniz’in genç aşkı ailede kriz çıkardı! Annesi evi terk etti sosyal medyadan da engelledi!

Genç aşkına maddi ve manevi destekte bulunan Özcan Deniz'in yine genç isim Feyza Aktan ile yaptığı evlilik olaylı bitmişti.

Oyuncu Özcan Deniz’in genç aşkı ailede kriz çıkardı! Annesi evi terk etti sosyal medyadan da engelledi!

Yaşanan olaylara ailede dahil olmuş ve kavgalarla gündeme gelmişlerdi.

Oyuncu Özcan Deniz’in genç aşkı ailede kriz çıkardı! Annesi evi terk etti sosyal medyadan da engelledi!

Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar ile beraberliği geçmişte yaşanan bu kötü deneyimler sebebiyle aile tarafından onaylanmıyor.

Oyuncu Özcan Deniz’in genç aşkı ailede kriz çıkardı! Annesi evi terk etti sosyal medyadan da engelledi!

OĞLUNU ENGELLEDİ

Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; İlişkiyi onaylamayan anne Kadriye Deniz, iddiaya göre oğluyla yaşadığı evi terk etti, oğlunu sosyal medyadan da engelledi.

Oyuncu Özcan Deniz’in genç aşkı ailede kriz çıkardı! Annesi evi terk etti sosyal medyadan da engelledi!

Oğlunun eski eşi Feyza Aktan'la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen annenin bu beraberlik için "Rızam yoktur" dediğini Seren Serengil Söylemezsem Olmaz yayınında açıkladı.

SON DAKİKA