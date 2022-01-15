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Haberler FotoHaber Pınar Altuğ selülit görünümlü bacakları ile olay olmuştu! Pınar Altuğ bu kez nostaljik paylaşımlarıyla gündemde!
Giriş Tarihi: 15.01.2022 19:17 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 19:17

Pınar Altuğ selülit görünümlü bacakları ile olay olmuştu! Pınar Altuğ bu kez nostaljik paylaşımlarıyla gündemde!

Önceki gün Nişantaşı'nda mini eteğiyle görüntülenen Pınar Altuğ, ters ışık kurbanı oldu ve magazin gündemine adeta damga vurdu. Bacakları oldukça kalın ve selülitli görüntülenen Pınar Altuğ, geçen hafta en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, son günlerde nostaljik paylaşımlarda bulunuyor. Mutlu evliliği ve kızı Su'nun eşine benzerliğiyle gündem olan ünlü oyuncu, nostaljik paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte ünlü sanatçının yıllar içindeki değişimi ve paylaşımları!

Pınar Altuğ selülit görünümlü bacakları ile olay olmuştu! Pınar Altuğ bu kez nostaljik paylaşımlarıyla gündemde!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i ünlü oyuncu Pınar Altuğ, özel hayatı ve projeleriyle sık sık gündeme geliyor.

Pınar Altuğ selülit görünümlü bacakları ile olay olmuştu! Pınar Altuğ bu kez nostaljik paylaşımlarıyla gündemde!

Sosyal medyayı sık kullanan 47 yaşındaki Pınar Altuğ, son paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekti.

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Pınar Altuğ selülit görünümlü bacakları ile olay olmuştu! Pınar Altuğ bu kez nostaljik paylaşımlarıyla gündemde!

Ünlü oyuncu Altuğ, şu sıralar nostaljik paylaşımlarıyla gündemde…

Pınar Altuğ selülit görünümlü bacakları ile olay olmuştu! Pınar Altuğ bu kez nostaljik paylaşımlarıyla gündemde!

Ünlü oyuncudan artık bir klasik haline gelen geçmiş paylaşımlarına dün bir yenisini ekledi.

Pınar Altuğ selülit görünümlü bacakları ile olay olmuştu! Pınar Altuğ bu kez nostaljik paylaşımlarıyla gündemde!

Dün bir paylaşımda bulunan Altuğ, Nisan 2004 yılında yer aldığı bir dizi projesinden fotoğraf paylaştı.

Pınar Altuğ selülit görünümlü bacakları ile olay olmuştu! Pınar Altuğ bu kez nostaljik paylaşımlarıyla gündemde!

Altuğ'un paylaştığı bu fotoğrafa kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan yorum da gecikmedi.

Pınar Altuğ selülit görünümlü bacakları ile olay olmuştu! Pınar Altuğ bu kez nostaljik paylaşımlarıyla gündemde!

Ünlü sanatçının kayınvalidesi fotoğrafa, 'Ne hoş' yorumu yaptı.

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