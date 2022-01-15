Pınar Altuğ selülit görünümlü bacakları ile olay olmuştu! Pınar Altuğ bu kez nostaljik paylaşımlarıyla gündemde!

Önceki gün Nişantaşı'nda mini eteğiyle görüntülenen Pınar Altuğ, ters ışık kurbanı oldu ve magazin gündemine adeta damga vurdu. Bacakları oldukça kalın ve selülitli görüntülenen Pınar Altuğ, geçen hafta en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, son günlerde nostaljik paylaşımlarda bulunuyor. Mutlu evliliği ve kızı Su'nun eşine benzerliğiyle gündem olan ünlü oyuncu, nostaljik paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte ünlü sanatçının yıllar içindeki değişimi ve paylaşımları!