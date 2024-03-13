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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI 12 MART LİSTESİ 👉 Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları gündemde!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:02

REYTİNG SONUÇLARI 12 MART LİSTESİ 👉 Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları gündemde!

12 Mart tarihli reyting sonuçları listesi yakından takip ediliyor. Binlerce kişinin ekranları başında izlediği yapımlar arasından en çok tercih edilen ve izlenen dizi, film ve programlar reyting sıralaması ile belli oluyor. Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Mehmed Fetihler Sultanı gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok hangisi izlendi? İşte, 12 Mart reyting sonuçları listesi!

REYTİNG SONUÇLARI 12 MART LİSTESİ 👉 Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları gündemde!

Reyting sonuçları yapımların izlenme oranına göre sırlamasını belirliyor. 12 Mart Salı akşamına ilişkin sonuçlar sabah.com.tr aracılığıyla açıklanıyor. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, 12 Mart Salı gününe ait reyting sıralaması…

REYTİNG SONUÇLARI 12 MART LİSTESİ 👉 Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları gündemde!

12 MART | REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Mart tarihine ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI 12 MART LİSTESİ 👉 Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları gündemde!

Geçtiğimiz hafta; Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Bahar özet, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

AB'de birinci sırada Bahar, ikinci sırada Bahar özet, üçüncü sırada Mehmed Fatihler Sultanı yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Bahar, ikinci sırada Bahar özet, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 12 MART LİSTESİ 👉 Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları gündemde!
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REYTİNG SONUÇLARI 12 MART LİSTESİ 👉 Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları gündemde!
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