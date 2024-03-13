Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
09:02
REYTİNG SONUÇLARI 12 MART LİSTESİ 👉 Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları gündemde!
12 Mart tarihli reyting sonuçları listesi yakından takip ediliyor. Binlerce kişinin ekranları başında izlediği yapımlar arasından en çok tercih edilen ve izlenen dizi, film ve programlar reyting sıralaması ile belli oluyor. Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Mehmed Fetihler Sultanı gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok hangisi izlendi? İşte, 12 Mart reyting sonuçları listesi!