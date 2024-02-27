REYTİNG SONUÇLARI gündemde! 26 Şubat Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir ve Survivor reyting sıralaması…

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göre Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir ve Survivor gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? Safir dizisi final bölümü ile ekranlara gelirken, diğer yapımlar yeni bölümü ile izleyicisiyle buluştu. İşte, 26 Şubat reyting sonuçları…