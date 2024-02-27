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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI gündemde! 26 Şubat Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir ve Survivor reyting sıralaması…
Giriş Tarihi: 27.02.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 06:46

REYTİNG SONUÇLARI gündemde! 26 Şubat Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir ve Survivor reyting sıralaması…

Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım reytinglerin açıklanması ile belli oluyor. Gecenin en çok tercih edilen yapımı ilk sıraya yerleşiyor. Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir ve Survivor gibi yapımların ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, 26 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI gündemde! 26 Şubat Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir ve Survivor reyting sıralaması…

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göre Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir ve Survivor gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? Safir dizisi final bölümü ile ekranlara gelirken, diğer yapımlar yeni bölümü ile izleyicisiyle buluştu. İşte, 26 Şubat reyting sonuçları

REYTİNG SONUÇLARI gündemde! 26 Şubat Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir ve Survivor reyting sıralaması…

26 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

26 Şubat reyting sonuçları sabah saat 10.00'dan sonra belli olacak.

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REYTİNG SONUÇLARI gündemde! 26 Şubat Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir ve Survivor reyting sıralaması…

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star, ikinci sırada Kızıl Goncalar, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.

AB'de birinci sırada Kızıl Goncalar, Survivor All Star, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Kızıl Goncalar özet yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise birinci sırada Kızıl Goncalar, Survivor All Star, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI gündemde! 26 Şubat Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir ve Survivor reyting sıralaması…
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REYTİNG SONUÇLARI gündemde! 26 Şubat Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir ve Survivor reyting sıralaması…
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