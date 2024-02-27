Giriş Tarihi: 27.02.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
06:46
REYTİNG SONUÇLARI gündemde! 26 Şubat Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir ve Survivor reyting sıralaması…
Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım reytinglerin açıklanması ile belli oluyor. Gecenin en çok tercih edilen yapımı ilk sıraya yerleşiyor. Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir ve Survivor gibi yapımların ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, 26 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?