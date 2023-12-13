Rihanna Türkiye’ye mi geliyor, konseri ne zaman? Rihanna Türkiye konseri nerede, biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve iş insanı Rihanna'nın Türkiye'ye geleceğine yönelik iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Bazı haber sitelerinde, özel bir organizasyon için Rihanna'nın Türkiye'ye gelerek İstanbul'da hayranlarıyla buluşacağı öne sürüldü. Güzel şarkıcının menajeri Mani Nordine'nin geçtiğimiz gün özel davetli olarak İstanbul'a gelmesi söz konusu iddiaları güçlendirdi. Peki, Rihanna Türkiye'ye gelecek mi, ne zaman gelecek? Rihanna Türkiye konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı, ne kadar? İşte detaylar...