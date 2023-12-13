Rihanna Türkiye’ye mi geliyor, konseri ne zaman? Rihanna Türkiye konseri nerede, biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

RİHANNA TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Daha önce birçok kez Türkiye'ye gelen ve verdiği konserlerle herkesi kendisine hayran bırakan Rihanna'dan sürpriz bir haber daha geldi.

Takvim'de yer alan habere göre; dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Türkiye'ye geliyor. Yıldız isim, Şubat ayında özel bir organizasyon için İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.