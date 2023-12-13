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Giriş Tarihi: 13.12.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 13:53

Rihanna Türkiye'ye mi geliyor, konseri ne zaman? Rihanna Türkiye konseri nerede, biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve iş insanı Rihanna'nın Türkiye'ye geleceğine yönelik iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Bazı haber sitelerinde, özel bir organizasyon için Rihanna'nın Türkiye'ye gelerek İstanbul'da hayranlarıyla buluşacağı öne sürüldü. Güzel şarkıcının menajeri Mani Nordine'nin geçtiğimiz gün özel davetli olarak İstanbul'a gelmesi söz konusu iddiaları güçlendirdi. Peki, Rihanna Türkiye'ye gelecek mi, ne zaman gelecek? Rihanna Türkiye konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı, ne kadar? İşte detaylar...

Rihanna Türkiye’ye mi geliyor, konseri ne zaman? Rihanna Türkiye konseri nerede, biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

Rihanna Türkiye'ye gelecek mi, konseri ne zaman sorularının yanıtı gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Daha önce birçok kez Türkiye'ye gelen Barbadoslu şarkıcı, verdiği konserlerle herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Bazı haber sitelerinde yer alan paylaşımlarda 35 yaşındaki şarkıcının İstanbul'da konser vereceği iddia edildi. Söz konusu iddiayı güçlendiren ise ünlü şarkıcının menajerinin İstanbul'a gelmesi oldu. Gelişmeleri yakından takip eden sanatçının hayranları ''Rihanna Türkiye'ye gelecek mi, ne zaman gelecek?'' merak ediyor. Peki; Rihanna Türkiye konseri ne zaman, biletleri satışa çıktı mı, ne kadar? İşte yanıtı.

Rihanna Türkiye’ye mi geliyor, konseri ne zaman? Rihanna Türkiye konseri nerede, biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

RİHANNA TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Daha önce birçok kez Türkiye'ye gelen ve verdiği konserlerle herkesi kendisine hayran bırakan Rihanna'dan sürpriz bir haber daha geldi.

Takvim'de yer alan habere göre; dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Türkiye'ye geliyor. Yıldız isim, Şubat ayında özel bir organizasyon için İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.

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Rihanna Türkiye’ye mi geliyor, konseri ne zaman? Rihanna Türkiye konseri nerede, biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

MENAJERİ İSTANBUL'DA!

Güzel şarkıcının dünyaca ünlü menajeri Mani Nordine, geçtiğimiz gün özel davetli olarak İstanbul'a geldi.

Rihanna, Akon, Puff Daddy, Snoop Dogg, Usher, Pitbull, Pharell Williams, Will I Am, Chris Brown, 50 cent, yanı sıra birçok ünlüyü kendi şirketinde barındıran ünlü menajer Mani Nordine, gezdiği İstanbul Boğazı'na hayran kaldı.

Rihanna Türkiye’ye mi geliyor, konseri ne zaman? Rihanna Türkiye konseri nerede, biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

Lüks bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kaldığı otele geçen ünlü menajer, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Ünlü menajerin Türkiye'ye neden geldiğini ortaya çıktı. Bir süredir İstanbul'da görüşme halinde olan Nordine'in, Rihanna'yı İstanbul'a getireceği öğrenildi. Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı, Şubat ayında özel bir organizasyonda yer alacak.

Rihanna Türkiye’ye mi geliyor, konseri ne zaman? Rihanna Türkiye konseri nerede, biletleri satışa çıktı mı, ne kadar?

10 YIL ÖNCE KONSER VERMİŞTİ

Yaklaşık 10 sene önce Beşiktaş'ın stadında konser veren Rihanna, müthiş bir konsere imza atmış ve binlerce kişi dünyaca ünlü yıldızı dinlemeye gitmişti.

Bir süre İstanbul'da kalacak ünlü menajer Mani Nordine, yoğun bir şekilde görüşmeler yapacak.

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