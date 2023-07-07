Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber "Saçlar gidecek" demişti! Kansere yakalanan oryantal Tanyeli'nin son halini şarkıcı Zara paylaştı
Giriş Tarihi: 07.07.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 14:23

"Saçlar gidecek" demişti! Kansere yakalanan oryantal Tanyeli'nin son halini şarkıcı Zara paylaştı

Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli'den geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzen bir haber gelmişti. Tanyeli tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Aldığı haber karşısında büyük üzüntü duyan 52 yaşındaki Tanyeli'ye ailesi ve yakın dostları destek oluyor. Pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkan Tanyeli'nin son halini şarkıcı Zara paylaştı.

Saçlar gidecek demişti! Kansere yakalanan oryantal Tanyeli’nin son halini şarkıcı Zara paylaştı

Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli yeni görüntüsünün mutluluğunu sürecekken, kötü bir haberle sarsıldı. Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli tesadüfen pankreas kanserine yakalandığını öğrendi.

Saçlar gidecek demişti! Kansere yakalanan oryantal Tanyeli’nin son halini şarkıcı Zara paylaştı

Tedaviye başlayan 52 yaşıdaki Tanyeli, son durumunu takipçileriyle paylaşmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Saçlar gidecek demişti! Kansere yakalanan oryantal Tanyeli’nin son halini şarkıcı Zara paylaştı

Bu videoyu size borç biliyorum. O güzel mesajlarınızdan Allah razı olsun. Evet pankreas kanseri tanısı konuldu. Şu an hastanede yatıyorum. Çok şanslıyım. Doktorlarım sağ olsunlar çok umut vaadeden bir yolculuğa çıkarıyorlar beni. 'Kaderle savaşamazsın' dediğimde kötü bir şey söylemek istemedim. Eleştiri almışım. Evet kaderle savaşamazsın. Tevekkül ettiğin her şeyde bir mucize var, isyan ettiğiniz her şey ise bir sınav vardır. Bunu demek istedim aslında. Benim algıladığım, hissettiğim bu yönde. Böyle algılıyor, böyle okuyorum hayatı. Hayatı okumak çok önemli. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Dünyanın her yerinden dualar okunuyor. Hakkınızı helal edin. Sanat camiasındaki dostlarıma, iş dünyasındaki dostlarıma maddi manevi yanımda olmak isteyenlere Allah razı olsun. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum, çok moral oldu bana.

Saçlar gidecek demişti! Kansere yakalanan oryantal Tanyeli’nin son halini şarkıcı Zara paylaştı

Pazartesi günü saçlar biraz gidecek. Bu yolculuk öyle bir yolculuk. Bir uygulama yaptım, size güzel görüneyim diye. Kullanır mıyım, kullanmaz mıyım bilmiyorum. Ne gösterir hayat onu da bilmiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Ben tam teslimim. Tevekkül ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Zara'ya, Sibel Can'a, Pınar Eliçe'ye, Ebru Gündeş'e, Deniz Seki'ye, Hande Yener'e, Demet Akalın'a, Yılmaz Morgül'e, Fatih Ürek canım hiç yalnız bırakmıyor. En başta Ayşe Estetik, Hakan Altun... Çok seviyorum sizleri. İyi ki varsınız."

Saçlar gidecek demişti! Kansere yakalanan oryantal Tanyeli’nin son halini şarkıcı Zara paylaştı

Öte yandan İlker Sünnili de eşi Tanyeli'nin hastane odasında çekilen videosunu paylaşarak, ona, "Seni çok seviyorum canım karım. Bu sınavı da birlikte başarıyla geçeceğiz Allah'ın izniyle..." sözleriyle destek olmuştu.

SON DAKİKA