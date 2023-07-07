Giriş Tarihi: 07.07.2023 14:15
Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
14:23
"Saçlar gidecek" demişti! Kansere yakalanan oryantal Tanyeli'nin son halini şarkıcı Zara paylaştı
Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli'den geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzen bir haber gelmişti. Tanyeli tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Aldığı haber karşısında büyük üzüntü duyan 52 yaşındaki Tanyeli'ye ailesi ve yakın dostları destek oluyor. Pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkan Tanyeli'nin son halini şarkıcı Zara paylaştı.