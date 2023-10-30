Safir 9. bölüm izle | ATV Safir son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD

SAFİR 9. BÖLÜM ÖZETİ

Mektubu okuyup Yaman'la ilgili tüm gerçeği öğrenen Feraye şimdi ne yapacak?

Koşa koşa Yaman'a gidip kendiyle ilgili gerçekleri de anlatacak mı yoksa Yaman'ın iyiliği için susacak mı?