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Giriş Tarihi: 21.03.2024 19:37 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 19:37

SAKLA BENİ 21. BÖLÜM | Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni son bölüm full HD, kesintisiz seçenekleri

Sakla Beni 21. bölüm araştırmaları başladı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in paylaştığı dizi her hafta perşembe günü yeni bölümü ile seyircisiyle buluşuyor. Yayınlanan son bölümde Mete ve İncila, etrafındakileri kendilerine düşman etme pahasına, gelecekteki güzel günler için mücadele etmeye karar verirler. Diğer tarafta ise ihtiyacı olan ilgi ve desteği Kadir'de bulan Naz, ona karşı olan duygularının yön değiştirdiğini fark eder. Mete ve İncila ise bu duruma tepki gösterir. Sakla Beni son bölüm izle ekranı başında yer alındı. İşte, Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni 21. bölüm izle tek parça.

SAKLA BENİ 21. BÖLÜM | Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni son bölüm full HD, kesintisiz seçenekleri

Sakla Beni yeni bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in paylaştığı Sakla Beni bu hafta 21. bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünde Mete ve İncila, birlikte sakin bir gün geçirmek isterler ama planda olmayan bir gelişme yaşanır. Naz ise kimsenin duymaya hazır olmadığı bir gerçeği dile getirir. Sakla Beni son bölüm izle araştırmaları hızlandı. İşte, Sakla Beni 21. bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri ile Star TV'de.

SAKLA BENİ 21. BÖLÜM | Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni son bölüm full HD, kesintisiz seçenekleri

SAKLA BENİ 21. BÖLÜM İZLE

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'inpaylaştığı Sakla Beni bu hafta 21. bölümü ile ekrana geliyor.

21 Mart 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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SAKLA BENİ 21. BÖLÜM | Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni son bölüm full HD, kesintisiz seçenekleri

SAKLA BENİ 21. BÖLÜM KONUSU

Mete ve İncila, etrafındakileri kendilerine düşman etme pahasına, gelecekteki güzel günler için mücadele etmeye karar verirler. Tansu'nun yaşadıklarını öğrenen Kont Ziya, kızına ateş püskürür ve ona kendi yöntemleriyle bir ceza verir.

SAKLA BENİ 21. BÖLÜM | Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni son bölüm full HD, kesintisiz seçenekleri

İzzet'in onu Tansu ile aldattığını öğrenen Filiz, derhal boşanmaya karar verirken bir yandan da uğradığı ihaneti kızından saklamak ister. Yaşanan onca acılara rağmen Mete, babasını uğurlamak için onunla yüz yüze gelir.

SAKLA BENİ 21. BÖLÜM | Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni son bölüm full HD, kesintisiz seçenekleri

Sapanca'ya doğru yola çıkan Naz, beklemediği bir talihsizlik yaşayınca yolu bir kez daha Kadir ile kesişir. Gelecek güzel günler için heyecan duyan ve hayaller kuran Mete ve İncila, birlikte sakin bir gün geçirmek isterler ama planda olmayan bir gelişme yaşanır.

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