Giriş Tarihi: 21.03.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
19:37
SAKLA BENİ 21. BÖLÜM | Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni son bölüm full HD, kesintisiz seçenekleri
Sakla Beni 21. bölüm araştırmaları başladı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek'in paylaştığı dizi her hafta perşembe günü yeni bölümü ile seyircisiyle buluşuyor. Yayınlanan son bölümde Mete ve İncila, etrafındakileri kendilerine düşman etme pahasına, gelecekteki güzel günler için mücadele etmeye karar verirler. Diğer tarafta ise ihtiyacı olan ilgi ve desteği Kadir'de bulan Naz, ona karşı olan duygularının yön değiştirdiğini fark eder. Mete ve İncila ise bu duruma tepki gösterir. Sakla Beni son bölüm izle ekranı başında yer alındı. İşte, Star TV dizi ekranı ile Sakla Beni 21. bölüm izle tek parça.