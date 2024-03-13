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Haberler Fotohaber Taş Kağıt Makas 3. Bölüm izle! Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm izle ekranı
Giriş Tarihi: 13.03.2024 18:17 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 18:17

Taş Kağıt Makas 3. Bölüm izle! Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm izle ekranı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas 3. Bölüm ile 14 Mart 2024 Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi ve Burak Yörük'ün yer aldığı yapımda bu hafta, Harun'un elinde cinayetin itiraf kaydı vardır. Fecir'in hapse girmesine yetecek olan bu delil, Emirkıranlar'ın pazarlık için masaya oturmasına neden olur. İzleyiciler yeni bölüm için ekran başında bekleyişe geçti. İşte, 13 Mart 2024 Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Taş Kağıt Makas 3. Bölüm izle! Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm izle ekranı

Kanal D'nin MF Yapım imzalı dizisi Taş Kağıt Makas 3. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal gibi oyuncuları buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 3. Bölümde itiraf kaydını izleyen Umut için kabus dolu günler sonunda bitmek üzeredir. Bu delilin mahkemeye sunulması, Rıza'nın masumiyetinin ispatlanması ve özgür kalması demektir. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde Kanal D ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Taş Kağıt Makas 3. Bölüm izle! Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm izle ekranı

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı MF Yapım imzalı dizi, 3. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

13 Mart 2024 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Taş Kağıt Makas 3. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Taş Kağıt Makas 3. Bölüm izle! Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm izle ekranı

TAŞ KAĞIT MAKAS 3. BÖLÜM ÖZETİ

Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu alan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

Taş Kağıt Makas 3. Bölüm izle! Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm izle ekranı

Harun'un elinde cinayetin itiraf kaydı vardır. Fecir'in hapse girmesine yetecek olan bu delil, Emirkıranlar'ın pazarlık için masaya oturmasına neden olur. Bünyamin Emirkıran, oğlu Fecir'i bu davadan kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Taş Kağıt Makas 3. Bölüm izle! Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm izle ekranı

Bünyamin'in büyük sırrı öğrenmesi, Fecir'i tepetaklak eder. Ne mahkemeler ne polisler, bunların hiçbiri, onu babasının gazabı kadar korkutamaz. Bünyamin'in kudreti, oğlunu bu çıkmazın içinden kurtarmaya yetecek midir?

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