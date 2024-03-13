Taş Kağıt Makas 3. Bölüm izle! Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm izle ekranı

Giriş Tarihi: 13.03.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
18:17
Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas 3. Bölüm ile 14 Mart 2024 Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi ve Burak Yörük'ün yer aldığı yapımda bu hafta, Harun'un elinde cinayetin itiraf kaydı vardır. Fecir'in hapse girmesine yetecek olan bu delil, Emirkıranlar'ın pazarlık için masaya oturmasına neden olur. İzleyiciler yeni bölüm için ekran başında bekleyişe geçti. İşte, 13 Mart 2024 Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…