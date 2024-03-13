Taş Kağıt Makas 3. Bölüm izle! Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm izle ekranı

Kanal D'nin MF Yapım imzalı dizisi Taş Kağıt Makas 3. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal gibi oyuncuları buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 3. Bölümde itiraf kaydını izleyen Umut için kabus dolu günler sonunda bitmek üzeredir. Bu delilin mahkemeye sunulması, Rıza'nın masumiyetinin ispatlanması ve özgür kalması demektir. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde Kanal D ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Kanal D ile Taş Kağıt Makas son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.