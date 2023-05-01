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Haberler Fotohaber Terzi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Çağatay Ulusoy'lu Netflix dizisi Terzi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri!
Giriş Tarihi: 01.05.2023 15:05 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 15:05

Terzi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Çağatay Ulusoy'lu Netflix dizisi Terzi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri!

Dijital yayın platformu Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi Terzi izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu dizinin hikayesi, başarılı bir terzi olan Peyami'nin hayatına en iyi dostu Dimitri'nin nişanlısı Esvet'in girmesiyle başlıyor. Merakla beklenen yapım, 2 Mayıs'ta gösterime girecek. Peki, Terzi dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Netflix dizisi Terzi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri…

Terzi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Çağatay Ulusoy’lu Netflix dizisi Terzi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri!

İzleyiciler tarafından uzun süredir merakla beklenen Netflix'in yeni yerli yapımı Terzi dizisi için geri sayım sona eriyor. Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Olgun Şimşek, Şifanur Gül gibi isimleri buluşturan dizi, 2 Mayıs Salı günü yayın hayatına başlıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen yapım konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri ile merak uyandırdı. Dizi geçmişin derinliklerine gizlenmiş sırları gün yüzüne çıkaracak; aşk, aile, dostluk gibi kavramları yeniden sorgulatacak bir hikayeye sahip. Peki, Terzi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Terzi dizisi uyarlama mı, ne anlatıyor, nerede çekildi? İşte, Terzi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri hakkında tüm merak edilenler.

Terzi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Çağatay Ulusoy’lu Netflix dizisi Terzi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri!

TERZİ DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Olgun Şimşek, Şifanur Gül'ün yer aldığı Netflix Türkiye yapımı Terzi dizisi yayın hayatına başlıyor.

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği dizi, 2 Mayıs 2023 Salı günü Netflix üzerinden tüm dünyayla aynı anda izleyiciyle buluşacak.

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Terzi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Çağatay Ulusoy’lu Netflix dizisi Terzi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri!

TERZİ KAÇ SEZON SÜRECEK, İLK SEZON KAÇ BÖLÜM?

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı Terzi dizisinin birkaç sezon sürmesi bekleniyor.

Terzi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Çağatay Ulusoy’lu Netflix dizisi Terzi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri!

TERZİ KONUSU

İki dostu karşı karşıya getiren bir aşk, gün yüzüne çıkmayı bekleyen sırlar...

Terzi, yeteneğini büyükbabasından miras alan genç ve başarılı terzi Peyami'nin hikâyesini anlatıyor.

Dedesinin ölümünden sonra herkesten sır gibi sakladığı, akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa'nın bakımını üstlenmek zorunda kalan Peyami, en büyük sırrını İstanbul'daki hayatının tam merkezine yerleştirmeye mecbur kalır.

İstismar edildiği bir ilişkiden canı pahasına kaçmakta olan Esvet, kendi sırlarıyla Peyami'nin ve Mustafa'nın hayatına girer.

Terzi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Çağatay Ulusoy’lu Netflix dizisi Terzi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri!

Aşk, Peyami ve Dimitri arasındaki dostluğa karşı galip gelebilecek mi?

2 Mayıs'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak olan Terzi, geçmişin derinliklerine gizlenmiş sırları gün yüzüne çıkaracak; aşk, aile, dostluk gibi kavramları yeniden sorgulatacak bir hikayeyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Her bölümüyle yeni bir sır perdesini aralayan dizide, geçmişini hayatının en derinine gömen Peyami ve en yakın arkadaşı Dimitri'nin uzun yıllara dayanan dostluğu bir aşk ile sınanıyor.

Peyami, sil baştan kurduğu yaşamında, dedesinin ölümünden sonra sır gibi sakladığı babası Mustafa'nın tüm sorumluluğuyla baş başa kalıyor ve ailesinin köklerine işlemiş sırların peşine düşüyor.

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