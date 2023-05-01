Terzi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Çağatay Ulusoy’lu Netflix dizisi Terzi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri!

Aşk, Peyami ve Dimitri arasındaki dostluğa karşı galip gelebilecek mi?

2 Mayıs'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak olan Terzi, geçmişin derinliklerine gizlenmiş sırları gün yüzüne çıkaracak; aşk, aile, dostluk gibi kavramları yeniden sorgulatacak bir hikayeyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Her bölümüyle yeni bir sır perdesini aralayan dizide, geçmişini hayatının en derinine gömen Peyami ve en yakın arkadaşı Dimitri'nin uzun yıllara dayanan dostluğu bir aşk ile sınanıyor.

Peyami, sil baştan kurduğu yaşamında, dedesinin ölümünden sonra sır gibi sakladığı babası Mustafa'nın tüm sorumluluğuyla baş başa kalıyor ve ailesinin köklerine işlemiş sırların peşine düşüyor.