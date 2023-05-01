Terzi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Çağatay Ulusoy’lu Netflix dizisi Terzi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri!

Dijital yayın platformu Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi Terzi izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu dizinin hikayesi, başarılı bir terzi olan Peyami'nin hayatına en iyi dostu Dimitri'nin nişanlısı Esvet'in girmesiyle başlıyor. Merakla beklenen yapım, 2 Mayıs'ta gösterime girecek. Peki, Terzi dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Netflix dizisi Terzi oyuncuları, konusu ve çekim yerleri…