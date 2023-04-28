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Haberler Fotohaber Oyuncu Selin Çuhadaroğlu'nun uluslararası başarısı! Orlando Bloom'la Hollwood'da
Giriş Tarihi: 28.04.2023 06:19 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 06:24

Oyuncu Selin Çuhadaroğlu'nun uluslararası başarısı! Orlando Bloom'la Hollwood'da

Ünlü iş insanı koleksiyoner Nejat Çuhadaroğlu'nun kızı Selin Çuhadaroğlu, 6 yıldır Amerika'da Los Angeles'ta yaşıyor. Oyunculuk eğitimlerini sürdüren genç oyuncuyu geçtiğimiz yıl atv'de yayınlanan Akıncı dizisinde izlemiştik. Şükrü Özyıldız'ın kardeşi Beyza rolüyle izleyici karşısına çıkan Çuhadaroğlu bu kez çok daha büyük bir işle adından bahsettiriyor.

İLKER GEZİCİ
Oyuncu Selin Çuhadaroğlu’nun uluslararası başarısı! Orlando Bloom’la Hollwood’da

Genç oyuncu, dünyaca ünlü İngiliz aktör Orlando Bloom'la kamera karşısına geçti.

Oyuncu Selin Çuhadaroğlu’nun uluslararası başarısı! Orlando Bloom’la Hollwood’da

Yönetmen koltuğunda Neill Blomkamp'ın oturduğu 'Gran Turismo' adlı filmde rol alan Çuhadaroğlu ile konuştum.

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Oyuncu Selin Çuhadaroğlu’nun uluslararası başarısı! Orlando Bloom’la Hollwood’da

Filmde oynaması için teklif geldiğinde çok heyecanlandığını söyleyen Çuhadaroğlu, kendisini 3 haftada Budapeşte'de bulmuş.

Oyuncu Selin Çuhadaroğlu’nun uluslararası başarısı! Orlando Bloom’la Hollwood’da

İlk gün kostüm ve makyaj provasına gittiğini anlatan oyuncu, "Çok iyi bir ön hazırlık yapmışlardı. Beni de çok iyi karşıladılar. Sabah 5'te çekim için kalktığımda benden mutlusu yoktu çünkü en sevdiğim işi yapmak için oradaydım. Çekimler yoğun ama bir o kadar da zevkliydi. Yönetmenimiz Neill Blomkamp'la çalışmak inanılmaz bir deneyimdi" dedi.

Oyuncu Selin Çuhadaroğlu’nun uluslararası başarısı! Orlando Bloom’la Hollwood’da

Çuhadaroğlu, Orlando Bloom'la karşılıklı sahnelerde çok heyecanlandığını söyleyerek şöyle devam etti:

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