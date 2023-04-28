Giriş Tarihi: 28.04.2023 06:19
Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
06:24
Oyuncu Selin Çuhadaroğlu'nun uluslararası başarısı! Orlando Bloom'la Hollwood'da
Ünlü iş insanı koleksiyoner Nejat Çuhadaroğlu'nun kızı Selin Çuhadaroğlu, 6 yıldır Amerika'da Los Angeles'ta yaşıyor. Oyunculuk eğitimlerini sürdüren genç oyuncuyu geçtiğimiz yıl atv'de yayınlanan Akıncı dizisinde izlemiştik. Şükrü Özyıldız'ın kardeşi Beyza rolüyle izleyici karşısına çıkan Çuhadaroğlu bu kez çok daha büyük bir işle adından bahsettiriyor.