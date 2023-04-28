Oyuncu Selin Çuhadaroğlu’nun uluslararası başarısı! Orlando Bloom’la Hollwood’da

İlk gün kostüm ve makyaj provasına gittiğini anlatan oyuncu, "Çok iyi bir ön hazırlık yapmışlardı. Beni de çok iyi karşıladılar. Sabah 5'te çekim için kalktığımda benden mutlusu yoktu çünkü en sevdiğim işi yapmak için oradaydım. Çekimler yoğun ama bir o kadar da zevkliydi. Yönetmenimiz Neill Blomkamp'la çalışmak inanılmaz bir deneyimdi" dedi.