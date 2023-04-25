Yeşilçam’ın ’Altın Çocuğu’ Göksel Arsoy’un oğlu kendisinden ünlüymüş! Meğer Ebru Gündeş ile Deli Divane...

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' olarak biliniyordu, Göksel Arsoy, sinemaya ilk olarak 1958 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmle geçti. Sonra 'Ham Meyve' adlı filmde Muhterem Nur ile oynadı. 1961'de 'Samanyolu' filmi için Belgin Doruk ile kamera karşısına geçti.