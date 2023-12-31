Yılbaşı akşamı televizyonda hangi programlar var? 📺🎄 31 Aralık yılbaşı yayın akışı ile birbirinden eğlenceli programlar yayında olacak!

Yılbaşını evde karşılayacaklar için 31 Aralık Tv yayın akışı belli oldu. Her kanalın yılbaşı özel olarak yayınlayacağı birbirinden farklı programlar, eğlenceli anlara sahne olurken bir yandan da ekranların sevilen isimlerini konuk edecek. İşte birbirinden renkli programların yer alacağı Kanal D, Show TV, TV8, ATV ve Star TV'nin yayın akışı...