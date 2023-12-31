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Giriş Tarihi: 31.12.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 17:09

Yılbaşı akşamı televizyonda hangi programlar var? 📺🎄 31 Aralık yılbaşı yayın akışı ile birbirinden eğlenceli programlar yayında olacak!

Bu akşamı evinde geçirecek olanlar için yılbaşı özel TV yayın akışı belli oldu. Televizyon başında ailesiyle ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek isteyenler için TV yayın akışı araştırılıyor. Peki, 31 Aralık TV yayın akışı ile bu gece hangi kanalda, ne var? İşte, Kanal D, Show TV, TV8, ATV, Star TV yayın akışı...

Yılbaşı akşamı televizyonda hangi programlar var? 📺🎄 31 Aralık yılbaşı yayın akışı ile birbirinden eğlenceli programlar yayında olacak!

Yılbaşını evde karşılayacaklar için 31 Aralık Tv yayın akışı belli oldu. Her kanalın yılbaşı özel olarak yayınlayacağı birbirinden farklı programlar, eğlenceli anlara sahne olurken bir yandan da ekranların sevilen isimlerini konuk edecek. İşte birbirinden renkli programların yer alacağı Kanal D, Show TV, TV8, ATV ve Star TV'nin yayın akışı...

Yılbaşı akşamı televizyonda hangi programlar var? 📺🎄 31 Aralık yılbaşı yayın akışı ile birbirinden eğlenceli programlar yayında olacak!

ATV YAYIN AKIŞI İLE YILBAŞI PROGRAMI

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 22.40'da ATV'DE!

"Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu bu özel akşamda bilgilerini eğlenceli bir şekilde sınayacaklar.

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Yılbaşı akşamı televizyonda hangi programlar var? 📺🎄 31 Aralık yılbaşı yayın akışı ile birbirinden eğlenceli programlar yayında olacak!

TV8 YAYIN AKIŞI İLE YILBAŞI PROGRAMI

Saat 20.00'de O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı TV8'de ekrana gelecek.

Jüri koltuğunda ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında; Evrim Alasya, Ceren Kararkoç, Enis Arıkan, Devrim Özkan, Gupse Özay, Özgü Kaya, İbrahim Büyükak gibi ünlü isimler konuk olacak.

Yılbaşı akşamı televizyonda hangi programlar var? 📺🎄 31 Aralık yılbaşı yayın akışı ile birbirinden eğlenceli programlar yayında olacak!

KANAL-D YAYIN AKIŞI İLE YILBAŞI PROGRAMI

Saat 20.00'de Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı özel programı Star Kanal D'de ekrana gelecek.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'de, yılbaşı gecesi Ümit Besen, Kibariye, Uğur Aslan, Kutsi, Eypio, Suzan Kardeş, Berdan Mardini, Buzuki Orhan& Göknur ve Mustafa Taş konuk olacak.

Yılbaşı akşamı televizyonda hangi programlar var? 📺🎄 31 Aralık yılbaşı yayın akışı ile birbirinden eğlenceli programlar yayında olacak!

STAR TV YAYIN AKIŞI İLE YILBAŞI PROGRAMI

Saat 20.00'de İbo Show Yılbaşı özel programı Star TV'de ekrana gelecek.

İbo Show'un yılbaşı özel programına ise Hülya Avşar, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, İrem Derici ve Resul Dindar konuk olacak.

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