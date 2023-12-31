Giriş Tarihi: 31.12.2023 17:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
17:09
Yılbaşı akşamı televizyonda hangi programlar var? 📺🎄 31 Aralık yılbaşı yayın akışı ile birbirinden eğlenceli programlar yayında olacak!
Bu akşamı evinde geçirecek olanlar için yılbaşı özel TV yayın akışı belli oldu. Televizyon başında ailesiyle ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek isteyenler için TV yayın akışı araştırılıyor. Peki, 31 Aralık TV yayın akışı ile bu gece hangi kanalda, ne var? İşte, Kanal D, Show TV, TV8, ATV, Star TV yayın akışı...