Yıldız Tilbe'nin sosyal medyayı sallayan paylaşımları

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Tilbe'nin paylaşımları adeta sosyal medyayı sallıyor Son olarak yeni klibi için Nejat İşler ile kamera karşısına geçen Yıldız Tilbe'nin attığı tweetler sosyal medyanın gündeminde kendine yer buluyor. İşte o tweetlerden bazıları... Kavga ederek çözebileceğiniz sorunları konuşarak uzatmayın. Hepinizden nefret ediyorum ama tek başımayken canım sıkılıyor. Kötüye bir şey olmayacak diye, allah belanı vermeyecek mi sanıyorsun? Ben de sevgiliyim, sadece sevgilisizim. Ruh hastası öyle kolay olunmuyor, mesela ben yıllarımı verdim.