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'nin yı sallayan paylaşımları

Giriş Tarihi: 29.03.2018 21:44 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 21:47
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'nin yı sallayan paylaşımları
Yıldız Tilbe'nin sosyal medyayı sallayan paylaşımları

Ünlü şarkıcı , Twitter hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Tilbe'nin paylaşımları adeta yı sallıyor

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'nin yı sallayan paylaşımları
Yıldız Tilbe'nin sosyal medyayı sallayan paylaşımları

Son olarak yeni klibi için Nejat İşler ile kamera karşısına geçen 'nin attığı tweetler nın gündeminde kendine yer buluyor. İşte o tweetlerden bazıları...

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'nin yı sallayan paylaşımları
Yıldız Tilbe'nin sosyal medyayı sallayan paylaşımları

"Kavga ederek çözebileceğiniz sorunları konuşarak uzatmayın."

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'nin yı sallayan paylaşımları
Yıldız Tilbe'nin sosyal medyayı sallayan paylaşımları

"Hepinizden nefret ediyorum ama tek başımayken canım sıkılıyor."

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'nin yı sallayan paylaşımları
Yıldız Tilbe'nin sosyal medyayı sallayan paylaşımları

"Kötüye bir şey olmayacak diye, allah belanı vermeyecek mi sanıyorsun?"

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'nin yı sallayan paylaşımları
Yıldız Tilbe'nin sosyal medyayı sallayan paylaşımları

"Ben de sevgiliyim, sadece sevgilisizim."

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'nin yı sallayan paylaşımları
Yıldız Tilbe'nin sosyal medyayı sallayan paylaşımları

"Ruh hastası öyle kolay olunmuyor, mesela ben yıllarımı verdim."

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