Yusuf Güney’in akıl almaz iddiası! ’Kenan Işık astral seyahatten gelmek istemiyor!’

Giriş Tarihi: 25.04.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
14:59
'Kim Milyoner Olmak İster'in hafızalara kazınan efsane sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Olay sonrası Kenan Işık, komaya girmişti. Ailesi ve sevenleri tarafından iyileşeceği gün iple çekilen Kenan Işık son olarak dikkat çeken bir olayla anıldı. Uzay bilimine merakıyla bilinen, Yusuf Güney, 2014 yılında geçirdiği beyin kanamasının ardından komaya giren oyuncu ve sunucu Kenan Işık'la ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı, daha önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" sözleriyle adından söz ettirmişti.