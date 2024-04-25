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Haberler Fotohaber Yusuf Güney’in akıl almaz iddiası! 'Kenan Işık astral seyahatten gelmek istemiyor!'
Giriş Tarihi: 25.04.2024 14:57 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 14:59

Yusuf Güney’in akıl almaz iddiası! 'Kenan Işık astral seyahatten gelmek istemiyor!'

'Kim Milyoner Olmak İster'in hafızalara kazınan efsane sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Olay sonrası Kenan Işık, komaya girmişti. Ailesi ve sevenleri tarafından iyileşeceği gün iple çekilen Kenan Işık son olarak dikkat çeken bir olayla anıldı. Uzay bilimine merakıyla bilinen, Yusuf Güney, 2014 yılında geçirdiği beyin kanamasının ardından komaya giren oyuncu ve sunucu Kenan Işık'la ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı, daha önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" sözleriyle adından söz ettirmişti.

Yusuf Güney’in akıl almaz iddiası! ’Kenan Işık astral seyahatten gelmek istemiyor!’

Magazin gündemine bomba gibi düştü... Kenan Işık, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının sunuculuğunu yaptığı Mart 2014'te, spor sonrası girdiği sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtmiş, kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düşmüştü.

Yusuf Güney’in akıl almaz iddiası! ’Kenan Işık astral seyahatten gelmek istemiyor!’

Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçiren sanatçı, kaldırıldığı hastanede acil ameliyata alınmıştı. Dört saatlik oeprasyonun ardından yoğun bakıma kaldırılan Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.

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Yusuf Güney’in akıl almaz iddiası! ’Kenan Işık astral seyahatten gelmek istemiyor!’

Kenan Işık'ın aslında astral seyahatte olduğunu ve gelmek istemediğini belirten Güney, "Bir çocuğun ilk doğduğu anda annenin onu kucağına alıp sarıldığı an var ya o Nirvana, onu düşünün onun bin katı bir mutluluk astral seyahat. Bu yüzden Kenan abi astral seyahatten gelmek istemiyor" dedi.

Yusuf Güney’in akıl almaz iddiası! ’Kenan Işık astral seyahatten gelmek istemiyor!’

"DÜŞÜNCE GÜCÜYLE BEDENDEN RUHU AYIRIYORSUN"

Yusuf Güney, 2021'de katıldığı programda, "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp, zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz.

Yusuf Güney’in akıl almaz iddiası! ’Kenan Işık astral seyahatten gelmek istemiyor!’

Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" ifadelerini kullanmıştı.

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