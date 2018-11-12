Baş ağrısını önlemenin yolları!

'Bugünlerde hava sıcaklığındaki artışa bağlı olarak baş ağrısı şikayetiyle gelen hastalarımızın sayısı oldukça arttı' diyen Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç, ciddi bir hastalıktan kaynaklanmamak kaydıyla baş ağrısının 5 nedenini anlattı, alınabilecek 8 etkili önlemi sıraladı Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç, 'Baş ağrısı en sık görülen ağrı şekillerinden biri. Özellikle de hava sıcaklığındaki artışa bağlı olarak baş ağrısı şikayetiyle gelen hastalarımızın sayısı oldukça arttı' diyor. Dr. Elvan Cevizci Akkılıç hava sıcaklığındaki artışın birçok yönden baş ağrılarını artırabildiğini belirtirken, ciddi bir hastalıktan kaynaklanmamak kaydıyla baş ağrısının 5 nedenini anlattı, alınabilecek 8 etkili önlemi sıraladı. SICAK HAVA Hava sıcaklığındaki artış birçok yönden baş ağrılarını artırabiliyor. Sıcak havalarda 'vazodilatasyon' denilen damar genişlemesi oluyor ve bu da ağrıya neden oluyor. Yine sıcaklık artışı tansiyon yükselmelerine neden olabilirken, buna bağlı olarak özellikle ense bölgesinde şiddetli ağrılar hissedilebiliyor. YETERİNCE SU İÇMEMEK Eğer yeterli sıvı tüketmiyorsak terleme ile vücudumuz sıvı kaybettiğinden, sıvı eksikliğine bağlı baş ağrısımeydana gelebiliyor. BİLİNÇSİZ KLİMA KULLANIMI Sıcaklık artışı neredeyse her girdiğimiz alanda bizi klima kullanımına yönlendiriyor. Ancak dikkat! Klimaya doğrudan maruz kalmak, özellikle kaslarda kasılmaya neden olup baş ve boyun ağrılarına neden olabiliyor. KALİTELİ UYUYAMAMAK Sıcaklıktaki ve nem oranındaki artış, pek çok kişide uykuya dalma güçlüğüne neden oluyor. Uyku bozukluğu bugünlerde sık yaşanırken, yeterli ve kaliteli olmayan uyku baş ağrısının en sık rastlanan nedenlerinden birini oluşturuyor.