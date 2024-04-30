Giriş Tarihi: 30.04.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
09:23
Hafızayı zehir gibi yapan besin! Haftada 3 defa tüketmek unutkanlığı bitiriyor
Beyin, vücudumuzdaki en kritik organlardan biridir. Kalbinizin atışından, akciğerlerinizin nefes almasına, hatta hareket etmenizden, hissetmenize ve düşünmenize kadar birçok işlevi kontrol eder. Dolayısıyla, beyin sağlığına gereken önemi vermek son derece önemlidir. Beslenmemiz de beyin fonksiyonlarını güçlendirmede büyük bir rol oynar. Aynı zamanda, hafızayı geliştiren ve konsantrasyonu artıran besinler de vardır.