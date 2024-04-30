Hafızayı zehir gibi yapan besin! Haftada 3 defa tüketmek unutkanlığı bitiriyor

Kan dolaşımını artırma: Kakao, vücuttaki kan damarlarını genişletebilir ve kan dolaşımını artırabilir. Bu, beyne daha fazla oksijen ve besin maddesi taşınmasına yardımcı olabilir, böylece beyin fonksiyonlarını artırabilir.

Stres azaltıcı etkiler: Kakao, içerdiği bazı bileşenlerin stresi azaltıcı etkileri olduğu düşünülen anandamid gibi kimyasallar sayesinde stres seviyelerini azaltabilir. Daha az stres, genel olarak beyin sağlığı için iyidir.