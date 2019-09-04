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Sağlığınızı Korumanın Püf Noktaları

Kalp ve damar hastalıkları, son yıllarda görülme sıklığı giderek artan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan kronik bir hastalık. Maalesef artık çok küçük yaşlarda bile ortaya çıkıyor. Değişen yaşam koşulları ile birlikte hareketsizlik, kötü beslenme, stres ve sigara kullanımı gibi etkenler, kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde artırıyor. Sofra/Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Emel Terzioğlu Arslan, sağlıklı bir beslenme şekli ile birçok hastalıkta olduğu gibi kalp hastalıklarında da rahatsızlıkların görülme riskini önemli ölçüde azaltmanın mümkün olduğunu söylüyor.

Giriş Tarihi: 04.09.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 12:32
Kalp Sağlığınızı Korumanın Püf Noktaları

Sağlıklı bir için dikkate edilmesi gereken konulardan biri de sağlıklı beslenme. Çünkü pek çok besin, doyurmanın yanı sıra damarları temizleme, kan basıncını düşürme vb. yetenekleriyle kalp sağlığımıza da destek oluyor. Sofra/Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Emel Terzioğlu Arslan, kalp dostu besinleri beslenme düzenimize eklemenin önemine dikkat çekiyor.

Kalp Sağlığınızı Korumanın Püf Noktaları

Yağlı balıklar; içerdikleri omega-3 sayesinde kanda kolesterol ve trigliserit düzeylerinin düşmesini sağlayarak damar tıkanıklıklarını önlüyor. Ayrıca ritmini de düzenliyor. Ceviz de yağlı balıklar gibi iyi bir omega-3 kaynağıdır. Yüksek polifenol içeriği de kalp hastalıklarından korunmada önemli bir rol oynuyor.

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Kalp Sağlığınızı Korumanın Püf Noktaları

Sarımsak damar tıkanıklığı riskini azaltıyor

; damar içinde pıhtılaşmayı önleyerek damar tıkanıklığı riskini azaltıyor. Ayrıca hastalıkları riskini artıran önemli nedenlerden olan kan basıncı ve kan yağlarının da düşürülmesinde etkili oluyor.

Kalp Sağlığınızı Korumanın Püf Noktaları

Brokoli, brüksel lahanası, karnabahar, karalahana gibi lahanagiller; damar elastikiyetini artırarak ve damar yapısını incelterek kan akışının kısıtlanmasını önüne geçiyor. Böylece krizi riski azalıyor. Ayrıca yüksek lif içerikleri sayesinde kolesterol düşürücü etki görülüyor.

Kalp Sağlığınızı Korumanın Püf Noktaları

Yulaf kalp sağlığını koruyor

; içerdiği lif sayesinde LDL kolesterolde ve total kolesterolde düşüş sağlayarak sağlığını koruyor. Ayrıca içerdiği betaglukan, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yeşilçayın içerdiği polifenolik bileşikler, pıhtı oluşumunu önlerken, kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla kalp hastalıklarının görülme riski azalıyor.

Kalp Sağlığınızı Korumanın Püf Noktaları

Fındık ve zeytinyağı mucizesi

; omega-9 (oleik asit) içerikleri sayesinde kan basıncını düzenliyor ve damar sertliğini önlüyor.

Domates ise; içerdiği likopen ile birlikte antioksidan etkisi gösteriyor. Ayrıca lif, potasyum ve C vitamini içeriği de domatesi sağlığı için koruyucu bir besin haline getiriyor.

Kalp Sağlığınızı Korumanın Püf Noktaları
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