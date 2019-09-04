Kalp Sağlığınızı Korumanın Püf Noktaları

Kalp ve damar hastalıkları, son yıllarda görülme sıklığı giderek artan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan kronik bir hastalık. Maalesef artık çok küçük yaşlarda bile ortaya çıkıyor. Değişen yaşam koşulları ile birlikte hareketsizlik, kötü beslenme, stres ve sigara kullanımı gibi etkenler, kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde artırıyor. Sofra/Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Emel Terzioğlu Arslan, sağlıklı bir beslenme şekli ile birçok hastalıkta olduğu gibi kalp hastalıklarında da rahatsızlıkların görülme riskini önemli ölçüde azaltmanın mümkün olduğunu söylüyor.