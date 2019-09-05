Menisküs yırtığı sporcu hastalığı mı?

Ameliyat şart mı?

Menisküs yırtığında ilk belirtilerin ağrı ve şişlik olduğunu belirten Prof. Dr. Ugutmen, yırtılan menisküsün eklem hareketlerine engel olduğunu, dizin tam açılmaması veya kapatılamaması gibi hareket kısıtlamaları yaşanabileceğini söyleyerek, diz bölgesinden hareket sırasında ses gelmesinin diğer bir bulgu olduğunu vurguladı.

Her diz yaralanmasında erken dönemde soğuk uygulama ve istirahat önerdiklerini belirten Ugutmen, "Ağrı kesiciler hastayı rahatlatmak ve ödemi azaltmak açısından kullanılır. İkinci basamakta menisküs yırtığı açısından hastaya ameliyat gerekip gerekmediğine karar verilir. Menisküs yırtıklarında eğer ağrı varsa ve günlük yaşamı etkiliyorsa cerrahi müdahale düşünülmelidir. Ameliyat iki küçük delikten kapalı olarak yapılan artroskopi denilen teknik ile yapılır" dedi.