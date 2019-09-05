Menisküs yırtığı sporcu hastalığı mı?

Hızlı iyileşme nasıl mümkün?
Menisküs ameliyatlarının günümüz teknolojisinde kapalı yöntemle yapıldığını belirten Prof. Dr. Ender Ugutmen, artroskopik cerrahi denilen bu yöntem ile menisküs yırtıklarında tam iyileşme sağlandığını söyledi. Artroskopik yöntemde diz eklemine iki ayrı delikten girildiğini, ince bir video kamera ile diz ekleminin içinin görüntülendiğini söyleyen Prof. Dr. Ugutmen, diğer delikten ise dizdeki yıpranmış bölgeleri onarmak için girildiğini, menisküs yırtığının dikildiğini veya yırtık kısmın çıkarıldığını anlattı. Prof. Dr. Ugutmen, "Tekniğin asıl yararı ameliyattan sonra görülür. Eklem açılmadığı için fizik tedavi ve rehabilitasyona daha erken başlanır. Hastaların ameliyat sonrası ağrısı, açık cerrahi girişimlere göre çok daha azdır. Böylelikle hasta daha çabuk iyileşir, aktif yaşamına daha erken döner" diye konuştu.