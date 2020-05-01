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Haberler FotoHaber Sağlığımızı tehdit ederek yüksek miktarda toksin içeren besinler

Sağlığımızı tehdit ederek

içerdikleri ve mineraller sayesinde vücudumuza yayarlar. Fakat bazı besinler var ki içerdikleri toksinler yüzünden sağlığımızı tehdit etmektedir. Besinlerde bulunan toksinlere bir şey yapamayacağınız için, en iyisi toksin miktarı az olan besinleri tüketmektir. Bazı besinlerde çok fazla zararlı maddenin bulunduğunu biliyor muydunuz? Sağlığımızla oynayacak kadar vücudumuzu tehdit eden besinler nelerdir? İşte yüksek miktarda toksin içeren ve uzak durmamız gereken besinler...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 06:18 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 06:20
Sağlığımızı tehdit ederek yüksek miktarda toksin içeren besinler

içerdikleri ve mineraller sayesinde vücudumuza yayarlar. Fakat bazı besinler var ki içerdikleri toksinler yüzünden sağlığımızı tehdit etmektedir. Besinlerde bulunan toksinlere bir şey yapamayacağınız için, en iyisi toksin miktarı az olan besinleri tüketmektir. Bazı besinlerde çok fazla zararlı maddenin bulunduğunu biliyor muydunuz? Sağlığımızla oynayacak kadar vücudumuzu tehdit eden besinler nelerdir? İşte yüksek miktarda toksin içeren ve uzak durmamız gereken besinler...

Sağlığımızı tehdit ederek yüksek miktarda toksin içeren besinler

Bazı besinlerde çok fazla zararlı maddenin bulunduğunu biliyor muydunuz? Sağlığımızla oynayacak kadar vücudumuzu tehdit eden nelerdir? İşte yüksek miktarda toksin içeren ve uzak durmamız gereken besinler...

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Sağlığımızı tehdit ederek yüksek miktarda toksin içeren besinler

VÜCUTTA YÜKSEK MİKTARDA TOKSİN BULUNMASININ SONUÇLARI

Sağlığımızı tehdit ederek yüksek miktarda toksin içeren besinler

Bağırsak florasında değişiklikler, bağışıklık sisteminde değişiklikler, ödem, uyku bozuklukları ve besinlerin vücut tarafından kolay emilememesi. İşte ...

Sağlığımızı tehdit ederek yüksek miktarda toksin içeren besinler

ET

Et, içerdiği hormonlar ve clenbuterol ve benzopiren gibi maddeler nedeniyle toksin bakımından zengindir.

Sağlığımızı tehdit ederek yüksek miktarda toksin içeren besinler

Bu maddelerin kanserojen olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle, lösemi veya mide tümörü hastalıklarının riskini artırırlar.

Sağlığımızı tehdit ederek yüksek miktarda toksin içeren besinler

TON BALIĞI

Ton balığı sağlıklı ve lezzetli olsa da yüksek miktarda cıva içerir. Bu, özellikle fetüslerde, sinir sisteminin bozulmasına neden olabilir.

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