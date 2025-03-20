Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri başlıyor! Dünya Kupası eleme maçları ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 20.03.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:20

2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri başlıyor! Dünya Kupası eleme maçları ne zaman oynanacak?

FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçı programı belli oldu. Kupaya Avrupa'dan katılacak 16 takımın belirleneceği elemeler başlıyor. Türkiye'nin yer aldığı dörtlü grupların karşılaşmaları da daha sonra oynanacak. Kupa 48 takım için düzenlenecek. Elemelerin tamamlanması ardından fikstür ortaya çıkacak. Peki; Dünya Kupası elemeleri ne zaman, A Milli Takımın maçları hangi tarihte?

2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri başlıyor! Dünya Kupası eleme maçları ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası elemeleri başlıyor. 10 haftalık maç sürecinin takvimi belli olurken play-off tarihleri de belirlendi. Futbolseverler ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takımın doğrudan çıkacağı kupada heyecan dorukta. Peki; FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçları ne zaman?

2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri başlıyor! Dünya Kupası eleme maçları ne zaman oynanacak?

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ BAŞLIYOR!

Dünya Kupası'ında yer alacak 48 takımın 16'sı Avrupa'dan olacak. Bu takımların belirleneceği Dünya Kupası eleme maçları 21-22 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

İşte, maç programı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri başlıyor! Dünya Kupası eleme maçları ne zaman oynanacak?

21 Mart Cuma:

G Grubu

22.45 Malta-Finlandiya

22.45 Polonya-Litvanya

H Grubu

20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-San Marino

22.45 Romanya-Bosna Hersek

K Grubu

22.45 Andorra-Letonya

22.45 İngiltere-Arnavutluk

2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri başlıyor! Dünya Kupası eleme maçları ne zaman oynanacak?

22 Mart Cumartesi:

I Grubu

20.00 Moldova-Norveç

22.45 İsrail-Estonya

J Grubu

17.00 Lihtenştayn-Kuzey Makedonya

22.45 Galler-Kazakistan

L Grubu

20.00 Karadağ-Cebelitarık

22.45 Çekya-Faroe Adaları

2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri başlıyor! Dünya Kupası eleme maçları ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Takım'ın yer aldığı 4 gruplardaki karşılaşmalar Eylül ayında oynanacak. Takvim şöyle:

4 Eylül: Gürcistan-Türkiye

7 Eylül: Türkiye-Hollanda/İspanya kazananı

11 Ekim: Bulgaristan-Türkiye

14 Ekim: Türkiye-Gürcistan

15 Kasım: Türkiye-Bulgaristan

18 Kasım: Hollanda/İspanya kazananı-Türkiye