Giriş Tarihi: 20.03.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
11:20
2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri başlıyor! Dünya Kupası eleme maçları ne zaman oynanacak?
FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçı programı belli oldu. Kupaya Avrupa'dan katılacak 16 takımın belirleneceği elemeler başlıyor. Türkiye'nin yer aldığı dörtlü grupların karşılaşmaları da daha sonra oynanacak. Kupa 48 takım için düzenlenecek. Elemelerin tamamlanması ardından fikstür ortaya çıkacak. Peki; Dünya Kupası elemeleri ne zaman, A Milli Takımın maçları hangi tarihte?