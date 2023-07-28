BEŞİKTAŞ - TİRANA MAÇ ÖZETİ | UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş Tirana maç özeti ve goller BURADA

83. dakikada Tirana farkı 1'e indirdi. Ani gelişen atakta sağdan hızla ceza sahasına giren Haxhiu, meşin yuvarlağı altıpasın üzerindeki Kaina ile buluşturdu. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
Stat: Beşiktaş
Hakemler: Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Arno Blos (Almanya)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 63 Onana), Gedson Fernandes, Onur Bulut (Dk. 82 Semih Kılıçsoy), Muleka (Dk. 90+2 Demir Ege Tıknaz), Aboubakar
Tirana: Selmani, Doka (Dk. 58 Haxhiu), Najdovski, Hoxhallari, Pergjoni, Jonuzi, Hila, Hasani, Lushkja (Dk. 64 Deliu), Latifi (Dk. 64 Lulaj), Abazaj (Dk. 75 Kaina)
Goller: Dk. 21 Onur Bulut, Dk. 42 Muleka, Dk. 90+4 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 83 Kaina (Tirana)
Sarı kartlar: Dk. 36 Doka, Dk. 80 Hila (Tirana)