BEŞİKTAŞ - TİRANA MAÇ ÖZETİ | UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş Tirana maç özeti ve goller BURADA

Giriş Tarihi: 28.07.2023 06:01 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 06:01

Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turu ilk maçında Tirana ile karşılaştı. İlk yarıyı 2 farklı üstünlükle tamamlayan siyah-beyazlı temsilcimiz 2. Yarı sonunda 3-1'lik galibiyetin sahibi oldu. Müsabakaya ilişkin detayları merak edenler "Beşiktaş Tirana maç özeti ve goller" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Beşiktaş - Tirana maç özeti detayları ve tüm detaylar.