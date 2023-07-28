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Giriş Tarihi: 28.07.2023 06:01 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 06:01

BEŞİKTAŞ - TİRANA MAÇ ÖZETİ | UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş Tirana maç özeti ve goller BURADA

Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turu ilk maçında Tirana ile karşılaştı. İlk yarıyı 2 farklı üstünlükle tamamlayan siyah-beyazlı temsilcimiz 2. Yarı sonunda 3-1'lik galibiyetin sahibi oldu. Müsabakaya ilişkin detayları merak edenler "Beşiktaş Tirana maç özeti ve goller" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Beşiktaş - Tirana maç özeti detayları ve tüm detaylar.

BEŞİKTAŞ - TİRANA MAÇ ÖZETİ | UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş Tirana maç özeti ve goller BURADA

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu maçları kapsamında Beşiktaş ile Tirana sahada kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlıların 3-1'lik galibiyetle tamamladığı mücadeleye ilişkin detayları merak edenler "Beşiktaş Tirana maç özeti ve goller" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇ ÖZETİ VE GOLLER

Beşiktaş Tirana maç özeti detayları şöyle;

BEŞİKTAŞ - TİRANA MAÇ ÖZETİ | UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş Tirana maç özeti ve goller BURADA

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Onur Bulut'un sağdan ortasında ön direkte Muleka'nın yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

21. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Masuaku'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında, Onur Bulut'un altıpasın önünde sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

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BEŞİKTAŞ - TİRANA MAÇ ÖZETİ | UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş Tirana maç özeti ve goller BURADA

42. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına giren Muleka, sol çaprazdan uzak direğe yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

Beşiktaş, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

BEŞİKTAŞ - TİRANA MAÇ ÖZETİ | UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş Tirana maç özeti ve goller BURADA

83. dakikada Tirana farkı 1'e indirdi. Ani gelişen atakta sağdan hızla ceza sahasına giren Haxhiu, meşin yuvarlağı altıpasın üzerindeki Kaina ile buluşturdu. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

Stat: Beşiktaş

Hakemler: Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Arno Blos (Almanya)

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 63 Onana), Gedson Fernandes, Onur Bulut (Dk. 82 Semih Kılıçsoy), Muleka (Dk. 90+2 Demir Ege Tıknaz), Aboubakar

Tirana: Selmani, Doka (Dk. 58 Haxhiu), Najdovski, Hoxhallari, Pergjoni, Jonuzi, Hila, Hasani, Lushkja (Dk. 64 Deliu), Latifi (Dk. 64 Lulaj), Abazaj (Dk. 75 Kaina)

Goller: Dk. 21 Onur Bulut, Dk. 42 Muleka, Dk. 90+4 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 83 Kaina (Tirana)

Sarı kartlar: Dk. 36 Doka, Dk. 80 Hila (Tirana)

BEŞİKTAŞ - TİRANA MAÇ ÖZETİ | UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş Tirana maç özeti ve goller BURADA

90+4. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un dar açıdan çıkardığı düzgün şutta top ağlarla buluştu: 3-1

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