Borussia Dortmund-PSV maçı canlı anlatım | Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-PSV canlı takip

Borussia Dortmund ile PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını takip etmek isteyenler Borussia Dortmund-PSV maçı canlı anlatım şeklinde araştırmalar yapıyor. BORUSSIA DORTMUND-PSV MAÇI CANLI TAKİP Devler Ligi Borussia Dortmund-PSV Eindhoven maçı canlı anlatım linki ve maçın detayları şöyle; BORUSSIA DORTMUND-PSV MAÇI NE ZAMAN? Karşılaşma 13 Mart 2024 Çarşamba günü oynanacak. BORUSSIA DORTMUND-PSV MAÇI SAAT KAÇTA? Müsabaka saat 23:00'te başladı. BORUSSIA DORTMUND-PSV MAÇI İLK 11'LER BORUSSIA DORTMUND XI: Kobel, Özcan, Sancho, Füllkrug, Hummels, Brandt, Sabitzer, Malen, Maatsen, Can, Süle. PSV XI: Benitez, Teze, Schouten, Boscagli, Dest, Veerman, Tıl, Mauro Jr., Bakayoko, De Jong, Tillman. BORUSSIA DORTMUND-PSV MAÇI CANLI TAKİP ET Aşağıdaki linkle müsabakayı canlı olarak takip edebiliriniz. https://www.sabah.com.tr/canli-skor/2024/03/13/uefa-sampiyonlar-ligi-23-24/borussia_dortmund-psv_eindhoven-maci-46295661