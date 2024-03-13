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Haberler Fotohaber Borussia Dortmund-PSV maçı canlı anlatım | Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-PSV canlı takip
Giriş Tarihi: 13.03.2024 23:58 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 23:58

Borussia Dortmund-PSV maçı canlı anlatım | Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-PSV canlı takip

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçları kapsamında Borussia Dortmund ile PSV kozlarını paylaşıyor. Devler Ligi müsabakasını canlı olarak takip etmek isteyenler Borussia Dortmund-PSV maçı canlı anlatım şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte maça ilişkin detaylar.

Borussia Dortmund-PSV maçı canlı anlatım | Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-PSV canlı takip

Borussia Dortmund ile PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını takip etmek isteyenler Borussia Dortmund-PSV maçı canlı anlatım şeklinde araştırmalar yapıyor.

BORUSSIA DORTMUND-PSV MAÇI CANLI TAKİP

Devler Ligi Borussia Dortmund-PSV Eindhoven maçı canlı anlatım linki ve maçın detayları şöyle;

Borussia Dortmund-PSV maçı canlı anlatım | Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-PSV canlı takip

BORUSSIA DORTMUND-PSV MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 13 Mart 2024 Çarşamba günü oynanacak.

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Borussia Dortmund-PSV maçı canlı anlatım | Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-PSV canlı takip

BORUSSIA DORTMUND-PSV MAÇI SAAT KAÇTA?

Müsabaka saat 23:00'te başladı.

Borussia Dortmund-PSV maçı canlı anlatım | Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-PSV canlı takip

BORUSSIA DORTMUND-PSV MAÇI İLK 11'LER

BORUSSIA DORTMUND XI: Kobel, Özcan, Sancho, Füllkrug, Hummels, Brandt, Sabitzer, Malen, Maatsen, Can, Süle.

PSV XI: Benitez, Teze, Schouten, Boscagli, Dest, Veerman, Tıl, Mauro Jr., Bakayoko, De Jong, Tillman.

Borussia Dortmund-PSV maçı canlı anlatım | Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-PSV canlı takip

BORUSSIA DORTMUND-PSV MAÇI CANLI TAKİP ET

Aşağıdaki linkle müsabakayı canlı olarak takip edebiliriniz.

https://www.sabah.com.tr/canli-skor/2024/03/13/uefa-sampiyonlar-ligi-23-24/borussia_dortmund-psv_eindhoven-maci-46295661

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