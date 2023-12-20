Fenerbahçe Galatasaray derbisi biletleri satışa çıkıyor! FB- GS derbi bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkıyor ve bilet kategori fiyatları

Trendyol Super Lig'de hem Fenerbahçe hem Galatasaray adını zirveye yazdırmak için bu hafta sonu karşılaşıyor. Bu derbiyle adını yalnızca bir takım zirveye altın harflerle yazdıracak. Ezeli rakiplerin bu karşılaşmasını tüm Türkiye heyecanla bekliyor. 12.haftaya kadar iki takım da 1 mağlubiyet, 1 beraberlik dışında puan kaybetmedi. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan derbi için taraftar heyecanla biletlerin satışa çıkmasını bekliyor. Peki, FB-GS derbi bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkıyor ve bilet kategori fiyatları