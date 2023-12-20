Fenerbahçe Galatasaray derbisi biletleri satışa çıkıyor! FB- GS derbi bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkıyor ve bilet kategori fiyatları

Fenerbahçe Galatasaray derbisi bilet fiyatları için araştırmalar başladı. Taraftarların heyecanlı bekleyişi sürerken biletler satışa çıkıyor. Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray lider olabilmek için karşı karşıya gelecekler. Lig başladığından beri üstün performans gösteren ezeli rakiplerin karşılaşması için taraftarların gözü bilet satışlarında. İşte taraftarların aklındaki soruların detayları "derbi maçının bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkıyor ve bilet kategori fiyatları"