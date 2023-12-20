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Haberler Fotohaber Fenerbahçe Galatasaray derbisi biletleri satışa çıkıyor! FB- GS derbi bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkıyor ve bilet kategori fiyatları
Giriş Tarihi: 20.12.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 09:51

Fenerbahçe Galatasaray derbisi biletleri satışa çıkıyor! FB- GS derbi bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkıyor ve bilet kategori fiyatları

Fenerbahçe Galatasaray derbisi bilet fiyatları için araştırmalar başladı. Taraftarların heyecanlı bekleyişi sürerken biletler satışa çıkıyor. Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray lider olabilmek için karşı karşıya gelecekler. Lig başladığından beri üstün performans gösteren ezeli rakiplerin karşılaşması için taraftarların gözü bilet satışlarında. İşte taraftarların aklındaki soruların detayları "derbi maçının bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkıyor ve bilet kategori fiyatları"

Fenerbahçe Galatasaray derbisi biletleri satışa çıkıyor! FB- GS derbi bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkıyor ve bilet kategori fiyatları

Trendyol Super Lig'de hem Fenerbahçe hem Galatasaray adını zirveye yazdırmak için bu hafta sonu karşılaşıyor. Bu derbiyle adını yalnızca bir takım zirveye altın harflerle yazdıracak. Ezeli rakiplerin bu karşılaşmasını tüm Türkiye heyecanla bekliyor. 12.haftaya kadar iki takım da 1 mağlubiyet, 1 beraberlik dışında puan kaybetmedi. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan derbi için taraftar heyecanla biletlerin satışa çıkmasını bekliyor. Peki, FB-GS derbi bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkıyor ve bilet kategori fiyatları

Fenerbahçe Galatasaray derbisi biletleri satışa çıkıyor! FB- GS derbi bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkıyor ve bilet kategori fiyatları

FB-GS DERBİ MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Bu ezeli rekabetin seyir keyfi yüksek mücadelesini izlemek isteyen taraftalar biletleri almak için heyecanla bekliyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağıyla ilgili kesin bir bilgi paylaşılmadı. Ancak derbiye 1 ya da gün kala biletlerin satışa çıkacağı düşünülüyor.24 Aralık Pazar günü oynanacak derbi için biletlerin 22 veya 23 Aralık tarihlerinde satışa sunulması bekleniyor.

Divan Kurulu, Kongre üyeleri, temsilci üyeleri, FB Taraftar Kart sahipleri, faturalı Fenercell kullanıcıları 2-3 gün öncesinden biletleri satın alabilecek.

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Fenerbahçe Galatasaray derbisi biletleri satışa çıkıyor! FB- GS derbi bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkıyor ve bilet kategori fiyatları

FB- GS MAÇ BİLET FİYATLARI

FB-GS maç biletleri daha satışa sunulmadı. Sunulduğu anda fiyatları ve kategorileriyle haberimizde yer vereceğiz.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi biletleri satışa çıkıyor! FB- GS derbi bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkıyor ve bilet kategori fiyatları

FB-GS DERBİ NE ZAMAN

Fenerbahçe-Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS1'de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi biletleri satışa çıkıyor! FB- GS derbi bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkıyor ve bilet kategori fiyatları

DERBİYE KİM EV SAHİPLİĞİ YAPACAK?

Derbiye Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe ev sahipliği avantajındayken Galatasaray deplasman dezavantajında olacak.

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