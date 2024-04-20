Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Liginde şampiyonluk maçı!

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Sezonda kıyasıya mücadele eden iki takım da şampiyonluk için sahada olacak. Kupayı hangi takımın kaldıracağı merak konusu. Peki; Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?