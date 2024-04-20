Giriş Tarihi: 20.04.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
11:52
Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Liginde şampiyonluk maçı!
Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 şampiyonu belli oluyor. 5. maça uzayan final serisinde Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit seride son kez karşı karşıya geliyor. 3 maçı kazanan takımın kupayı kaldıracağı finalde durum 2-2'ye gelmişti. 5. maç için nefesler tutuldu. Peki; Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair ayrıntılar...