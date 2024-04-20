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Haberler Fotohaber Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Liginde şampiyonluk maçı!
Giriş Tarihi: 20.04.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 11:52

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Liginde şampiyonluk maçı!

Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 şampiyonu belli oluyor. 5. maça uzayan final serisinde Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit seride son kez karşı karşıya geliyor. 3 maçı kazanan takımın kupayı kaldıracağı finalde durum 2-2'ye gelmişti. 5. maç için nefesler tutuldu. Peki; Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair ayrıntılar...

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Liginde şampiyonluk maçı!

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Sezonda kıyasıya mücadele eden iki takım da şampiyonluk için sahada olacak. Kupayı hangi takımın kaldıracağı merak konusu. Peki; Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Liginde şampiyonluk maçı!

FENERBAHÇE OPET ECZACIBAŞI DYNAVİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit 5. maçı 21 Nisan Pazar günü oynanacak. Kazanan takım şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Heyecanlı mücadele saat 19.00'da Burhan Felek Spor Salonu'nda başlayacak.

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Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Liginde şampiyonluk maçı!

FENERBAHÇE OPET ECZACIBAŞI DYNAVİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonluk maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından izlenecek.

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Liginde şampiyonluk maçı!

SERİDE DURUM 2-2!

Fenerbahçe'nin 2-1 öne geçtiği final serisinin 4. maçında Eczacıbaşı ipleri bırakmadı ve seride durumu 2-2'ye getirdi. Son maça kalan finalde kazanan takım kupa kaldıracak.

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Liginde şampiyonluk maçı!
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