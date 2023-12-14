Fenerbahçe Spartak Trnava maç ÖZETİ İZLE! Fenerbahçe adını son 16’ya yazdırdı! FB Spartak Trnava maçının dakika dakika özeti...

62' Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; İrfan Can Kahveci oyundan çıkarken Joshua King oyuna giren isim.

63' Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Bright Osayi-Samuel çıkıyor ve yerine Serdar Aziz oyuna giriyor.

66' Spartak Trnava takımında oyuncu değişikliği; Martin Bukata oyundan çıkarken Roman Prochazka oyuna giren isim.

66' Spartak Trnava takımında oyuncu değişikliği; Philip Azango çıkıyor ve yerine Jakub Paur oyuna giriyor.

71' Fenerbahçe takımında Jayden Oosterwolde, sarı kart ile cezalandırılıyor.

73' Jan Bernat tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

73' Fenerbahçe takımından Sebastian Szymanski şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

74' Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Edin Dzeko çıkıyor ve yerine Umut Nayir oyuna giriyor.

74' Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Dusan Tadic oyundan çıkarken Cengiz Ünder oyuna giren isim.

75' Spartak Trnava takımında oyuncu değişikliği; Michal Duris oyundan çıkarken Marco Djuricin oyuna giren isim.

78' Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Alexander Djiku oyundan çıkarken Yusuf Akçiçek oyuna giren isim.

80' Spartak Trnava takımında oyuncu değişikliği; Kelvin Ofori oyundan çıkarken Marek Ujlaky oyuna giren isim.

85' Jakub Paur şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

90' Hakemin düdüğüyle müsabakanın 90 dakikasını Fenerbahçe 4-0 galip tamamladı.