Fenerbahçe Spartak Trnava maç ÖZETİ İZLE! Fenerbahçe adını son 16’ya yazdırdı! FB Spartak Trnava maçının dakika dakika özeti...

45' Sebastian Szymanski şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
45' Fenerbahçe takımından İsmail Yüksek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
45' Hakemin düdüğüyle müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.
46' Hakemin düdüğüyle müsabakanın ikinci yarısı oynanıyor.
46' Spartak Trnava takımında oyuncu değişikliği; Kristian Kostrna oyundan çıkarken Miha Breznik oyuna giren isim.
49' Kazanılan penaltıyı Dusan Tadic kaçırıyor.
dışarı çıkıyor.
49' GOL! Dominik Takac yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor.
55' Spartak Trnava takımından Martin Bukata şansını deniyor ancak top
56' Fenerbahçe takımında Joshua King, sarı kart görüyor.
58' Fenerbahçe takımından Ferdi Kadıoğlu şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor
59' Fenerbahçe takımından Edin Dzeko tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
59' GOL! Edin Dzeko topu ağlara gönderiyor.
61' GOL! Edin Dzeko, Fenerbahçe adına topu ağlara gönderen isim. İrfan Can Kahveci, gol pasını veren isim.