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Haberler Fotohaber Fenerbahçe Spartak Trnava maç ÖZETİ İZLE! Fenerbahçe adını son 16'ya yazdırdı! FB Spartak Trnava maçının dakika dakika özeti...
Giriş Tarihi: 14.12.2023 23:10 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 23:10

Fenerbahçe Spartak Trnava maç ÖZETİ İZLE! Fenerbahçe adını son 16'ya yazdırdı! FB Spartak Trnava maçının dakika dakika özeti...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile kozlarını paylaştı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertli ekip gruptan çıkmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Aleksandar Stravrev yönetiminde oynanan maç Ülker Stadyumu'nda gerçekleşti. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı maç sarı lacivertli ekibin 4-0 galip gelmesiyle son buldu. Peki, Fenerbahçe Spartak Trnava maçında neler oldu, golleri kim attı? İşte, FB-Spartak Trnava maç özeti!

Fenerbahçe Spartak Trnava maç ÖZETİ İZLE! Fenerbahçe adını son 16’ya yazdırdı! FB Spartak Trnava maçının dakika dakika özeti...

UEFA Konferans Ligi heyecanı son buldu. Grup maçlarında kıyasıya mücadele eden sarı lacivertli ekip H grubunda 9 puanla averajla 3. sırada bulunuyordu. Maç sonrası sonuç değişti. Sarı lacivertli ekip maçı galip tamamlayarak gruptan çıkmayı garantiledi. Kıran kırana ve heyecanın doruklarda yaşandığı maçın özeti yayında. İşte, Fenerbahçe Spartak Trnava maç özeti!

Fenerbahçe Spartak Trnava maç ÖZETİ İZLE! Fenerbahçe adını son 16’ya yazdırdı! FB Spartak Trnava maçının dakika dakika özeti...

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Spartak Trnava 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te karşılaştı.

Sarı-Lacivertliler müsabakayı 4-0 kazandı ve tur atladı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 12 yaparak grubu 1. tamamladı.

Temsilcimizin gollerini 36. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 48. dakikada Dominik Takac (K.K.), 59. ve 61. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.

Gerçekleşen maçın ayrıntıları ve özet izle ekranı;

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Fenerbahçe Spartak Trnava maç ÖZETİ İZLE! Fenerbahçe adını son 16’ya yazdırdı! FB Spartak Trnava maçının dakika dakika özeti...

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA | DAKİKA DAKİKA MAÇ ÖZETİ

1' Hakemin düdüğüyle müsabakanın ilk yarısı başladı.
2' Philip Azango şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
5' Edin Dzeko tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
5' Bright Osayi-Samuel tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
12' Edin Dzeko şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
25' Sebastian Szymanski şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
26' Edin Dzeko şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
29' Fenerbahçe takımında Alexander Djiku, sarı kart görüyor.
31' Spartak Trnava takımında Martin Bukata, sarı kart ile cezalandırılıyor.
36' GOL! Ferdi Kadıoğlu takımını öne geçiren golü atıyor. Golün asistini yapan isim Dusan Tadic.

Fenerbahçe Spartak Trnava maç ÖZETİ İZLE! Fenerbahçe adını son 16’ya yazdırdı! FB Spartak Trnava maçının dakika dakika özeti...

45' Sebastian Szymanski şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

45' Fenerbahçe takımından İsmail Yüksek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

45' Hakemin düdüğüyle müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

46' Hakemin düdüğüyle müsabakanın ikinci yarısı oynanıyor.

46' Spartak Trnava takımında oyuncu değişikliği; Kristian Kostrna oyundan çıkarken Miha Breznik oyuna giren isim.

49' Kazanılan penaltıyı Dusan Tadic kaçırıyor.
dışarı çıkıyor.

49' GOL! Dominik Takac yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor.

55' Spartak Trnava takımından Martin Bukata şansını deniyor ancak top

56' Fenerbahçe takımında Joshua King, sarı kart görüyor.

58' Fenerbahçe takımından Ferdi Kadıoğlu şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor

59' Fenerbahçe takımından Edin Dzeko tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

59' GOL! Edin Dzeko topu ağlara gönderiyor.

61' GOL! Edin Dzeko, Fenerbahçe adına topu ağlara gönderen isim. İrfan Can Kahveci, gol pasını veren isim.

Fenerbahçe Spartak Trnava maç ÖZETİ İZLE! Fenerbahçe adını son 16’ya yazdırdı! FB Spartak Trnava maçının dakika dakika özeti...

62' Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; İrfan Can Kahveci oyundan çıkarken Joshua King oyuna giren isim.
63' Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Bright Osayi-Samuel çıkıyor ve yerine Serdar Aziz oyuna giriyor.
66' Spartak Trnava takımında oyuncu değişikliği; Martin Bukata oyundan çıkarken Roman Prochazka oyuna giren isim.
66' Spartak Trnava takımında oyuncu değişikliği; Philip Azango çıkıyor ve yerine Jakub Paur oyuna giriyor.
71' Fenerbahçe takımında Jayden Oosterwolde, sarı kart ile cezalandırılıyor.
73' Jan Bernat tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
73' Fenerbahçe takımından Sebastian Szymanski şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
74' Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Edin Dzeko çıkıyor ve yerine Umut Nayir oyuna giriyor.
74' Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Dusan Tadic oyundan çıkarken Cengiz Ünder oyuna giren isim.
75' Spartak Trnava takımında oyuncu değişikliği; Michal Duris oyundan çıkarken Marco Djuricin oyuna giren isim.
78' Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Alexander Djiku oyundan çıkarken Yusuf Akçiçek oyuna giren isim.
80' Spartak Trnava takımında oyuncu değişikliği; Kelvin Ofori oyundan çıkarken Marek Ujlaky oyuna giren isim.
85' Jakub Paur şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
90' Hakemin düdüğüyle müsabakanın 90 dakikasını Fenerbahçe 4-0 galip tamamladı.

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