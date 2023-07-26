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Haberler Fotohaber Galatasaray son dakika transfer haberleri! Zaha'dan sonra bir bomba daha: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki yıldız isimler
Giriş Tarihi: 26.07.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 11:15

Galatasaray son dakika transfer haberleri! Zaha'dan sonra bir bomba daha: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki yıldız isimler

Galatasaray transferde hız kesmiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Tur elemelerinde dün Zalgiris Vilnius ile beklenmedik bir şekilde 2 – 2 berabere kalan sarı kırmızılı ekip, transfer hareketini hızlandırdı. Dünkü maçta orta sahadaki birçok mücadeleyi kaybeden Galatasaray, savunmada sallanır durdu. Wilfried Zaha transferiyle Fenerbahçe'ye transfer çalımı atan Galatasaray son dakika transferde atağa geçti. İyi bir orta saha ve stoperle takımı güçlendirmek isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızlara yöneltti. Transferde Türk kuralını da gözeten Galatasaray, İspanya ve İtalya'dan büyük yıldızları Türkiye'ye getirecek.

Galatasaray son dakika transfer haberleri! Zaha’dan sonra bir bomba daha: İşte Galatasaray’ın transfer listesindeki yıldız isimler

Son dakika Galatasaray transferde hızlandı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde şok bir beraberlik alan Galatasaray'da takımın eksikleri göze çarparken, orta sahanın savunma bölgesine ve defansa kaliteli oyuncular almak için uğraşıyor.

Galatasaray son dakika transfer haberleri! Zaha’dan sonra bir bomba daha: İşte Galatasaray’ın transfer listesindeki yıldız isimler

YILIN TRANSFER ÇALIMINI GALATASARAY ZAHA İLE YAPTI

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de uzun süredir gündeminde olan Wilfried Zaha'yı renklerine bağladı. Cimbom, Fildişili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Galatasaray son dakika transfer haberleri! Zaha’dan sonra bir bomba daha: İşte Galatasaray’ın transfer listesindeki yıldız isimler

Galatasaray transferde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dev bir çalım attı. Sarı-kırmızılılar, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi.

Galatasaray son dakika transfer haberleri! Zaha’dan sonra bir bomba daha: İşte Galatasaray’ın transfer listesindeki yıldız isimler

Sarı-kırmızılı kulüpten yağılan resmi açıklama şu şekilde; Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Galatasaray son dakika transfer haberleri! Zaha’dan sonra bir bomba daha: İşte Galatasaray’ın transfer listesindeki yıldız isimler

Zaha - Galatasaray anlaşmasının detayları belli oldu. Hürriyet'in haberine göre Zaha, Galatasaray'da yıllık 5.5 milyon euro garanti ücret ve 6 milyon euro imza parası kazanacak.

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