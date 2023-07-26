Giriş Tarihi: 26.07.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 11:15

Galatasaray son dakika transfer haberleri! Zaha'dan sonra bir bomba daha: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki yıldız isimler

Galatasaray transferde hız kesmiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Tur elemelerinde dün Zalgiris Vilnius ile beklenmedik bir şekilde 2 – 2 berabere kalan sarı kırmızılı ekip, transfer hareketini hızlandırdı. Dünkü maçta orta sahadaki birçok mücadeleyi kaybeden Galatasaray, savunmada sallanır durdu. Wilfried Zaha transferiyle Fenerbahçe'ye transfer çalımı atan Galatasaray son dakika transferde atağa geçti. İyi bir orta saha ve stoperle takımı güçlendirmek isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızlara yöneltti. Transferde Türk kuralını da gözeten Galatasaray, İspanya ve İtalya'dan büyük yıldızları Türkiye'ye getirecek.