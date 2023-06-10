Giriş Tarihi: 10.06.2023 21:28
Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
21:30
İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Futbolcu İlkay Gündoğan Milli Takım’da var mı, kariyeri ve kazandığı kupalar
Şampiyonlar Ligi finali sebebiyle İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında, nereli soruları yanıt arıyor. Türk asıllı Manchester City takımında kaptanlık görevini üstlenen başarılı futbolcu gösterdiği üstün başarı sebebiyle gündemin en merak edilen ismi. Daha önce Türkiye'de yaşanılan deprem felaketinde depremzedelere yardım kampanyalarında yoğun gayret harcayarak adını geniş kitlelere duyuran Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan hangi takımda oynuyor, Milli Takım'da oynuyor mu? araştırılıyor. İşte, İlkay Gündoğan eşi, hayatı ve kariyeri…