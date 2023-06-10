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Haberler Fotohaber İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Futbolcu İlkay Gündoğan Milli Takım’da var mı, kariyeri ve kazandığı kupalar
Giriş Tarihi: 10.06.2023 21:28 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 21:30

İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Futbolcu İlkay Gündoğan Milli Takım’da var mı, kariyeri ve kazandığı kupalar

Şampiyonlar Ligi finali sebebiyle İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında, nereli soruları yanıt arıyor. Türk asıllı Manchester City takımında kaptanlık görevini üstlenen başarılı futbolcu gösterdiği üstün başarı sebebiyle gündemin en merak edilen ismi. Daha önce Türkiye'de yaşanılan deprem felaketinde depremzedelere yardım kampanyalarında yoğun gayret harcayarak adını geniş kitlelere duyuran Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan hangi takımda oynuyor, Milli Takım'da oynuyor mu? araştırılıyor. İşte, İlkay Gündoğan eşi, hayatı ve kariyeri…

İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Futbolcu İlkay Gündoğan Milli Takım’da var mı, kariyeri ve kazandığı kupalar

İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında, nereli soruları gündemi meşgul ediyor. Manchester City forması ile gösterdiği üstün performans sebebiyle hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Türk asıllı Alman milli futbolcu 2022-2023 Şampiyonlar Ligi Finali'nde kaptanlık yaptığı Manchester City'deki takım arkadaşları ile üstün başarı gösterdi. Bu noktada, İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında, nereli soruları yanıt aramaya başladı. Peki, İlkay Gündoğan hangi takımlarda oynadı? İşte, kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler…

İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Futbolcu İlkay Gündoğan Milli Takım’da var mı, kariyeri ve kazandığı kupalar

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

24 Ekim 1990 Gelsenkirchen Almanya doğumlu İlkay Gündoğan aslen Balıkesirlidir. Orta saha oyuncusu olan Gündoğan, Manchester City takımında forma giymektedir. Türk Millî voleybolcu Naz Aydemir ile kuzendir.

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İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Futbolcu İlkay Gündoğan Milli Takım’da var mı, kariyeri ve kazandığı kupalar

Gündoğan 3 yaşında doğduğu şehrin takımı SV Gelsenkirchen-Hessler 06'in altyapısında forma giymeye başladı. 1998'de Schalke 04'ün altyapısına geçti, bir sezon orada geçirdikten sonra eski takımına geri döndü. 2004-05 arasında SSV Buer takımının altyapısında oynayan Gündoğan, 2005'te uzun süre formasını giyeceği VfL Bochum takımına geçti.

İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Futbolcu İlkay Gündoğan Milli Takım’da var mı, kariyeri ve kazandığı kupalar

2016-17 sezonu başında 25 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'tan Manchester City'ye transfer olmuştur. Bu takımda ilk golünü 17 Eylül 2016 tarihinde Bournemouth takımına karşı atmıştır.

İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Futbolcu İlkay Gündoğan Milli Takım’da var mı, kariyeri ve kazandığı kupalar

İLKAY GÜNDOĞAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Borussia Dortmund (3 kupa)

Bundesliga (1): 2012

DFB-Pokal (1): 2012

DFL-Supercup (1): 2013

UEFA Şampiyonlar Ligi (finalist): 2013

Manchester City (9 kupa)

Premier League (3): 2018, 2019, 2022

FA Cup (1): 2019

EFL Cup (3): 2018, 2019, 2020

UEFA Şampiyonlar Ligi (finalist): 2021

FA Community Shield (2): 2018,

2019

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