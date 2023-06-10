İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Futbolcu İlkay Gündoğan Milli Takım’da var mı, kariyeri ve kazandığı kupalar

İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında, nereli soruları gündemi meşgul ediyor. Manchester City forması ile gösterdiği üstün performans sebebiyle hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Türk asıllı Alman milli futbolcu 2022-2023 Şampiyonlar Ligi Finali'nde kaptanlık yaptığı Manchester City'deki takım arkadaşları ile üstün başarı gösterdi. Bu noktada, İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında, nereli soruları yanıt aramaya başladı. Peki, İlkay Gündoğan hangi takımlarda oynadı? İşte, kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler…