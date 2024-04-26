Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Monaco Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 26.04.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
11:20
Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Sarunas Jasikevicius yönetiminde dörtlü finale kalmak isteyen Sarı Lacivertlilerin play-off serisinde 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Üç galibiyet alan taraf, Final Four'da yer alma hakkı elde edecek. Kritik öneme sahip mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol severler ''Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. Peki, Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları.