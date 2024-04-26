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Haberler Fotohaber Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Monaco Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 11:20

Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Monaco Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Sarunas Jasikevicius yönetiminde dörtlü finale kalmak isteyen Sarı Lacivertlilerin play-off serisinde 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Üç galibiyet alan taraf, Final Four'da yer alma hakkı elde edecek. Kritik öneme sahip mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol severler ''Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. Peki, Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları.

Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Monaco Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'de play-off heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Monaco'ya konuk oluyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, geriden geldiği ilk karşılaşmada rakibini uzatmalarda 95-91 mağlup ederek avantajı yakaladı. Üç galibiyete ulaşan takım, dörtlü finale kalmaya hak kazanacak. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basketbol tutkunları ''Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar.

Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Monaco Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Play-off ikinci maçında Monaco'ya konuk oluyor.

Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın detayları belli oldu. İşte, Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında tüm detaylar;

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Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Monaco Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco Fenerbahçe Beko maçı, 26 Nisan 2024 Cuma günü yani bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak.

Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Monaco Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin parkeye çıkacağı karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Jordi Aliaga (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Takımımızın 1-0 üstünlüğünün bulunduğu Play-off serisinde üç galibiyet alan taraf 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Final Four'da yer alma hakkı elde edecek.

Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Monaco Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE

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