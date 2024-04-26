Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle! Monaco Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Play-off ikinci maçında Monaco'ya konuk oluyor.

Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın detayları belli oldu. İşte, Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında tüm detaylar;