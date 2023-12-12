Şampiyonlar Ligi’nde grup üçüncüsü UEFA’ya gidiyor mu? Şampiyonlar Ligi grup üçüncüsü nereye gidiyor, gruplardan çıkıyor mu?

Galatasaray Devler Ligi'nde son 16 turu için sahaya çıkıyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında bu akşam Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda Şampiyonlar Ligi'nde grup üçüncüsü UEFA'ya gidiyor mu sorusu yanıt aramaya başladı. Grupta çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Galatasaray'ın son 16 turuna yükselmesi için sahadan maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Peki, Şampiyonlar Ligi grup üçüncüsü nereye gidiyor, gruplardan çıkıyor mu? İşte Şampiyonlar Ligi grupta 3. olan takım nereye gidiyor sorusunun yanıtı…