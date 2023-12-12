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Giriş Tarihi: 12.12.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 15:46

Şampiyonlar Ligi'nde grup üçüncüsü UEFA'ya gidiyor mu? Şampiyonlar Ligi grup üçüncüsü nereye gidiyor, gruplardan çıkıyor mu?

Galatasaray Devler Ligi'nde son 16 turu için sahaya çıkıyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında bu akşam Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda Şampiyonlar Ligi'nde grup üçüncüsü UEFA'ya gidiyor mu sorusu yanıt aramaya başladı. Grupta çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Galatasaray'ın son 16 turuna yükselmesi için sahadan maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Peki, Şampiyonlar Ligi grup üçüncüsü nereye gidiyor, gruplardan çıkıyor mu? İşte Şampiyonlar Ligi grupta 3. olan takım nereye gidiyor sorusunun yanıtı…

Şampiyonlar Ligi’nde grup üçüncüsü UEFA’ya gidiyor mu? Şampiyonlar Ligi grup üçüncüsü nereye gidiyor, gruplardan çıkıyor mu?

Şampiyonlar Ligi'nde grup üçüncüsü UEFA'ya gidiyor mu sorusu yanıt aramaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 6. ve son hafta maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Peki, Şampiyonlar Ligi grup üçüncüsü nereye gidiyor, gruplardan çıkıyor mu? İşte Şampiyonlar Ligi grupta 3. olan takım nereye gidiyor sorusunun yanıtı hakkında merak edilenler.

Şampiyonlar Ligi’nde grup üçüncüsü UEFA’ya gidiyor mu? Şampiyonlar Ligi grup üçüncüsü nereye gidiyor, gruplardan çıkıyor mu?

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Zorlı karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

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Şampiyonlar Ligi’nde grup üçüncüsü UEFA’ya gidiyor mu? Şampiyonlar Ligi grup üçüncüsü nereye gidiyor, gruplardan çıkıyor mu?

3. SIRADA YER ALIYOR!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor.

Grupta Galatasaray ile Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.

Şampiyonlar Ligi’nde grup üçüncüsü UEFA’ya gidiyor mu? Şampiyonlar Ligi grup üçüncüsü nereye gidiyor, gruplardan çıkıyor mu?

TUR İÇİN GALİBİYET ŞART

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.

Şampiyonlar Ligi’nde grup üçüncüsü UEFA’ya gidiyor mu? Şampiyonlar Ligi grup üçüncüsü nereye gidiyor, gruplardan çıkıyor mu?

GALİBİYET, ÜST TURUN YANI SIRA 12,4 MİLYON AVRO DA KAZANDIRACAK

Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde son 16 turu biletinin yanı sıra 12,4 milyon avro para ödülünün de sahibi olacak.

Kopenhag karşısında 3 puan alması durumunda 2,8 milyon avroluk galibiyet primi kazanacak sarı-kırmızılı takım, son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon avroyu da kasasına koyacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, katsayı ve performans primlerinden şu ana kadar 31,2 milyon avro alan Galatasaray'ın bu organizasyondaki geliri, Kopenhag karşısında alınacak galibiyetle 43,6 milyon avroya çıkacak.

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