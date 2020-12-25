Haberler FotoHaber Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumu belli oldu! Temsilcilerimiz...

Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumu belli oldu! Temsilcilerimiz...

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumunu yayınladı. Real Madrid'in liderlik koltuğunda oturduğu sıralamada takımlarımızın son durumları da paylaşıldı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor ve Bursaspor'un puanları ve sıralamaları...