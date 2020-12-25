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FotoHaber Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumu belli oldu! Temsilcilerimiz...
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumunu yayınladı. Real Madrid'in liderlik koltuğunda oturduğu sıralamada takımlarımızın son durumları da paylaşıldı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor ve Bursaspor'un puanları ve sıralamaları...
Giriş Tarihi: 25.12.2020
21:07
Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
21:48
Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumu belli oldu! Temsilcilerimiz...
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumunu yayınladı, 65 yıllık performans değerlendirmesiyle oluşturulan listeye göre Türkiye'deki takımların sıralaması da belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumu belli oldu! Temsilcilerimiz...
REAL MADRID BİRİNCİ SIRADA
Avrupa'nın bir numaralı kupasında
Şampiyonlar Ligi şeklinde gerçekleştirilen isim değişikliğinin öncesini de kapsayan ve 1955-2020 yılları arası dönemi bütünüyle değerlendirmeye alan puan tablosunda Real Madrid birinci oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumu belli oldu! Temsilcilerimiz...
13 ŞAMPİYONLUK
Real Madrid 51 kez katıldığı kıtanın bir numaralı turnuvasında 13 şampiyonluk elde etti. 445 maça çıkan İspanyol ekibi bunların 265'inden galibiyetle ayrıldı, 103 karşılaşmada yenildi, 984 gol attı, toplamda 607 puana ulaştı.
Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumu belli oldu! Temsilcilerimiz...
SON ŞAMPİYON İKİNCİ SIRADA
Alman devi Bayern Münih'in 495 puanla ikincilikte yer aldığı sıralamada, Barcelona üçüncü (459), Manchester United dördüncü (380) ve Juventus beşinci (361) oldular.
Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumu belli oldu! Temsilcilerimiz...
İŞTE SIRALAMA:
1-
Real Madrid - 607 puan
Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumu belli oldu! Temsilcilerimiz...
2- Bayern Münih - 495 puan
Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların puan durumu belli oldu! Temsilcilerimiz...
3- Barcelona - 459 puan