Giriş Tarihi: 16.10.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
23:00
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş, PSG ve Tottenham'ı solladı! Bu alanda zirvede…
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 17 puan alarak 3.sıraya yerleşti. Siyah Beyazlılar, inişli çıkışlı bir performans sergilerken, ilginç istatistik ortaya çıktı. beIN SPORTS'ta yayınlanan 'İstatistik Bankası' adlı programda paylaşılan istatistikle Kartal; PSG, Tottenham, Monaco, Sporting gibi takımları gerisinde bırakmayı başardı. İşte dikkat çeken o istatistik ve haberin detayları…