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Haberler Fotohaber SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş, PSG ve Tottenham'ı solladı! Bu alanda zirvede…
Giriş Tarihi: 16.10.2024 22:47 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 23:00

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş, PSG ve Tottenham'ı solladı! Bu alanda zirvede…

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 17 puan alarak 3.sıraya yerleşti. Siyah Beyazlılar, inişli çıkışlı bir performans sergilerken, ilginç istatistik ortaya çıktı. beIN SPORTS'ta yayınlanan 'İstatistik Bankası' adlı programda paylaşılan istatistikle Kartal; PSG, Tottenham, Monaco, Sporting gibi takımları gerisinde bırakmayı başardı. İşte dikkat çeken o istatistik ve haberin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş, PSG ve Tottenham’ı solladı! Bu alanda zirvede…

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş, PSG ve Tottenham’ı solladı! Bu alanda zirvede…

Siyah Beyazlılar, bu sonuçla puanını 17 yaptı ve ligde 3.sıraya yerleşti.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş, PSG ve Tottenham’ı solladı! Bu alanda zirvede…

Kartal, oynadığı 7 maçta 15 gol atarken, kalesinde sadece 5 gol gördü.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş, PSG ve Tottenham’ı solladı! Bu alanda zirvede…

Beşiktaş'ın ligde inişli çıkışlı performansı devam ederken, ortaya ilginç bir istatistik çıktı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş, PSG ve Tottenham’ı solladı! Bu alanda zirvede…

Siyah Beyazlıların hücum istatistiği beIN SPORTS'ta yayınlanan 'İstatistik Bankası' programında masaya yatırıldı.

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