Giriş Tarihi: 08.08.2023 18:37
Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
18:37
Son dakika Fenerbahçe haberi: Tete sonrası bomba patladı! Orta sahaya geliyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Birçok yıldız oyuncuyu transfer eden Kanarya, bir yıldız ismi da kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...