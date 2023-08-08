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Haberler Fotohaber Son dakika Fenerbahçe haberi: Tete sonrası bomba patladı! Orta sahaya geliyor...
Giriş Tarihi: 08.08.2023 18:37 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 18:37

Son dakika Fenerbahçe haberi: Tete sonrası bomba patladı! Orta sahaya geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Birçok yıldız oyuncuyu transfer eden Kanarya, bir yıldız ismi da kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Tete sonrası bomba patladı! Orta sahaya geliyor...

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Tete sonrası bomba patladı! Orta sahaya geliyor...

Kanarya orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Tete sonrası bomba patladı! Orta sahaya geliyor...

Bu bölgeye nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan sarı lacivertliler, operasyonu titizlikle yürütüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Tete sonrası bomba patladı! Orta sahaya geliyor...

Fenerbahçe'nin orta saha mevkisinde ilk düşündüğü isim Arsenal'in Brezilya asıllı İtalyan yıldızı Jorginho...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Tete sonrası bomba patladı! Orta sahaya geliyor...

31 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibiyle ilk temas kuruldu. Attığı ilk adımdan olumlu yanıt alan sarı-lacivertli yönetim, Jorginho'nun menajeriyle de irtibata geçti.

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