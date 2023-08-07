Giriş Tarihi: 07.08.2023 21:39 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 21:42

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kasası beklemediği yerden doluyor! Geçen sezonun yıldızına servet ödeyecekler…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, takımdan ayrılan oyuncularla da dikkat çekti. Arda Güler, Attila Szalai, Diego Rossi gibi oyuncularından iyi bonservis kazanan Kanarya, bu kez de sürpriz bir ismin ayrılığıyla karşı karşıya. Geçen sezonun yıldızı için Avrupa'nın önemli takımı, servet niteliğinde bir teklif yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…