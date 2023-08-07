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Haberler Fotohaber Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kasası beklemediği yerden doluyor! Geçen sezonun yıldızına servet ödeyecekler…
Giriş Tarihi: 07.08.2023 21:39 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 21:42

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kasası beklemediği yerden doluyor! Geçen sezonun yıldızına servet ödeyecekler…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, takımdan ayrılan oyuncularla da dikkat çekti. Arda Güler, Attila Szalai, Diego Rossi gibi oyuncularından iyi bonservis kazanan Kanarya, bu kez de sürpriz bir ismin ayrılığıyla karşı karşıya. Geçen sezonun yıldızı için Avrupa'nın önemli takımı, servet niteliğinde bir teklif yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kasası beklemediği yerden doluyor! Geçen sezonun yıldızına servet ödeyecekler…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezonu ikincilikle tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kasası beklemediği yerden doluyor! Geçen sezonun yıldızına servet ödeyecekler…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru eşleşmesini rahat geçen sarı-lacivertliler, Maribor ile eşleşti. Fenerbahçe, bu sırada transferde de flaş gelişmeler yaşıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kasası beklemediği yerden doluyor! Geçen sezonun yıldızına servet ödeyecekler…

BİR GELİR KAPISI DAHA AÇILDI

Kadrosunu birçok yıldızla güçlendiren Fenerbahçe'de mevcut oyunculara teklifler ardı sıra gelmeye devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kasası beklemediği yerden doluyor! Geçen sezonun yıldızına servet ödeyecekler…

Yeni sezon öncesi Arda Güler, Szalai, Bruma, Berisha ve Rossi'nin satışından 48 milyon Euro bonservis kazanan sarı-lacivertlilerin kapısını bu sefer Lens çaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kasası beklemediği yerden doluyor! Geçen sezonun yıldızına servet ödeyecekler…

Hücum bölgesinde Joao Pedro'yu Gremio'ya kiralayan Kanarya'da Michy Batshuayi'ye de Fransız ekibi Lens talip oldu.

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