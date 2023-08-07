Giriş Tarihi: 07.08.2023 16:33
Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
16:33
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Cengiz Ünder şoku...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendol Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Birçok yıldız oyuncuyu transfer eden Kanarya, Beşiktaş'ın da istediği yıldız oyuncu için devreye girerken, Cengiz Ünder ile ilgili de kötü bir haber geldi. İşte tüm detaylar...