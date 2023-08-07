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Haberler Fotohaber Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Cengiz Ünder şoku...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 16:33

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Cengiz Ünder şoku...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendol Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Birçok yıldız oyuncuyu transfer eden Kanarya, Beşiktaş'ın da istediği yıldız oyuncu için devreye girerken, Cengiz Ünder ile ilgili de kötü bir haber geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a çalım! Cengiz Ünder şoku...

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a çalım! Cengiz Ünder şoku...

Önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a çalım! Cengiz Ünder şoku...

Birçok yıldız oyuncuyu transfer eden Kanarya, Beşiktaş'ın da istediği yıldız oyuncu için devreye girerken, Cengiz Ünder ile ilgili de kötü bir haber geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a çalım! Cengiz Ünder şoku...

F.BAHÇE'DEN BERGHUIS HAMLESİ

Yakın zamanda adı Beşiktaş için de geçen Steven Berghuis, Fenerbahçe'nin de radarına girdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a çalım! Cengiz Ünder şoku...

Sarı-Lacivertliler'in, Berghuis'in transfer şartlarını Ajax'a sorduğu öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle de temasa geçileceği belirtildi.

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