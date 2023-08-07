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Haberler Fotohaber Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni rotası Fransa, bir kez daha servet kazanacaklar...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 08:20

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni rotası Fransa, bir kez daha servet kazanacaklar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turunu rahatça geçen Fenerbahçe, hem 3. tur eşleşmesine hem de Süper Lig'e hazırlanmaya devam ediyor. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme, Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu Tanguy Ndombele gelmişti. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'den bir ayrılık daha yaşanmak üzere. Sarı-lacivertliler, Fransa devine gitmesi beklenen yıldızdan servet değerinde gelir elde edecek. İşte tüm ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Yeni rotası Fransa, bir kez daha servet kazanacaklar...

Kadrosunu birçok yıldızla güçlendiren Fenerbahçe'de mevcut oyunculara teklifler ardı sıra gelmeye devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Yeni rotası Fransa, bir kez daha servet kazanacaklar...

Yeni sezon öncesi Arda Güler, Szalai, Bruma, Berisha ve Rossi'nin satışından 48 milyon Euro bonservis kazanan sarı-lacivertlilerin kapısını bu sefer Lens çaldı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Yeni rotası Fransa, bir kez daha servet kazanacaklar...

Hücum bölgesinde Joao Pedro'yu Gremio'ya kiralayan Kanarya'da Michy Batshuayi'ye de Fransız ekibi Lens talip oldu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Yeni rotası Fransa, bir kez daha servet kazanacaklar...

İLK TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Ligue 1 takımı, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan deneyimli santrfor için 9 milyon Euro teklif etti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Yeni rotası Fransa, bir kez daha servet kazanacaklar...

Fenerbahçe ise Fransız ekibiyle pazarlığı 14 milyon Euro'luk bonservis talebiyle açtı.

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