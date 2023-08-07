Giriş Tarihi: 07.08.2023 08:20
Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
08:20
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yeni rotası Fransa, bir kez daha servet kazanacaklar...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turunu rahatça geçen Fenerbahçe, hem 3. tur eşleşmesine hem de Süper Lig'e hazırlanmaya devam ediyor. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme, Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu Tanguy Ndombele gelmişti. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'den bir ayrılık daha yaşanmak üzere. Sarı-lacivertliler, Fransa devine gitmesi beklenen yıldızdan servet değerinde gelir elde edecek. İşte tüm ayrıntılar...