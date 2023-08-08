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Haberler Fotohaber Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Erden Timur'un büyük hayali! Tüm transferleri unutturacak yıldız...
Giriş Tarihi: 08.08.2023 13:46 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 13:46

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Erden Timur'un büyük hayali! Tüm transferleri unutturacak yıldız...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana kadrosuna üst düzey yıldızları katan sarı-kırmızılılar, Wilfried Zaha, Angelino, Kerem Demirbay gibi isimleri transfer edip Mauro Icardi'nin bonservisini almıştı. Galatasaray'da yönetici Erden Timur, tüm transferleri geride bırakacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Timur, 'En büyük hayalim' dediği yıldız futbolcu için verilecek kararı bekliyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Erden Timur’un büyük hayali! Tüm transferleri unutturacak yıldız...

Geçtiğimiz sezon yaptığı yıldız transferlerine bu sezon da devam eden ve Angelino, Cedric Bakambu, Kerem Demirbay ve Wilfried Zaha gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Erden Timur’un büyük hayali! Tüm transferleri unutturacak yıldız...

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin görüşmelerini sonlandırdığı Brezilyalı Tete'yle anlaşmaya varmıştı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Erden Timur’un büyük hayali! Tüm transferleri unutturacak yıldız...

Galatasaray'ın, Tete ile yıllık 2.5 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro da imza parası karşılığında 4 yıllığına anlaştığı öne sürülmüştü.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Erden Timur’un büyük hayali! Tüm transferleri unutturacak yıldız...

Şampiyonlar Ligi aşkına kadrosunu dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın hedefinde Antoine Griezmann olduğu ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Erden Timur’un büyük hayali! Tüm transferleri unutturacak yıldız...

ARABİSTAN'DAN 2 TALİP

Fanatik'in haberine göre; 32 yaşındaki Fransız forvet, bir süredir Suudi Arabistan kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapıyordu.

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