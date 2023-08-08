Giriş Tarihi: 08.08.2023 13:46
Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
13:46
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Erden Timur'un büyük hayali! Tüm transferleri unutturacak yıldız...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana kadrosuna üst düzey yıldızları katan sarı-kırmızılılar, Wilfried Zaha, Angelino, Kerem Demirbay gibi isimleri transfer edip Mauro Icardi'nin bonservisini almıştı. Galatasaray'da yönetici Erden Timur, tüm transferleri geride bırakacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Timur, 'En büyük hayalim' dediği yıldız futbolcu için verilecek kararı bekliyor. İşte tüm ayrıntılar...