Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay sözler! Galatasaray-Rizespor maçındaki tartışılan pozisyon...
Giriş Tarihi: 09.03.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 09:20

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay sözler! Galatasaray-Rizespor maçındaki tartışılan pozisyon...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Tartışmalı pozisyonların ve kararların olduğu tempolu maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül çok çarpıcı sözler söyledi. Karşılaşmanın hakemi olan Bahattin Şimşek'in kararları doğru muydu?

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay sözler! Galatasaray-Rizespor maçındaki tartışılan pozisyon...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u Köhn, Kerem Demirbay (3), Torreira ve Icardi'nin golleriyle 6-2 mağlup ederek haftayı lider tamamladı. Galatasaray, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig'de sahasındaki yenilmezliğini 32 maça çıkardı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay sözler! Galatasaray-Rizespor maçındaki tartışılan pozisyon...

USTA YAZARLARDAN TARTIŞMALI POZİSYONLAR İÇİN FLAŞ SÖZLER

Tartışmalı pozisyonların ve kararların olduğu tempolu maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül çok çarpıcı sözler söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay sözler! Galatasaray-Rizespor maçındaki tartışılan pozisyon...

LEVENT TÜZEMEN: KALİTE VE TEKNİK

Rekorlar gecesine G.Saraylı oyuncular güzel futbolla ayak uydurdu. Penaltıda İcardi'nin hat-trick yapması için topu Kerem Demirbay'a vermesi çok güzel bir jestti. Gol sonrası sevinç yumağının içinde Arjantinli yıldız baş köşede yer aldı. Köhn'ün muhteşem erken golü ile maça başlayan G.Saray, oyunun kontrolünü hiç elinden bırakmadı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay sözler! Galatasaray-Rizespor maçındaki tartışılan pozisyon...

Okan hoca, dar kadro ile adeta şapkadan tavşan çıkarıyor. Berkan, sol stoper oynadı, başarılıydı, riske girmeden 1-2 hata dışında basit oynamayı tercih etti. Kaan'ın sakatlanması sonrası Barış Alper sağ beke geçti. Sahada mücadele eden kadronun çoğu şampiyonluk yaşamış oyunculardı. Yani Okan hoca final haftalarına girilirken bu havayı koklamış oyuncuları, tecrübeyi, uyumu ve kaliteyi sahaya sürdü.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay sözler! Galatasaray-Rizespor maçındaki tartışılan pozisyon...

"CEZA ZAHA'YA YARAMIŞ"

Bir haftalık ceza Zaha'ya yaramış ki daha istekliydi, takım oyununa ayak uydurmaya özen gösterdi. İcardi, 10 numara gibi orta alana gelip oyunu yönlendirme konusunda liderlik yaptı. Attığı gol sonrası sevinçten havalara uçtu ve tribünlerle aşk yaşadı. Yedek kulübesinden çıkıp Ergin Ataman türü sevinç hareketi, özlediği günlere dönüşün belgesiydi.

SON DAKİKA