Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan olay sözler! Galatasaray-Rizespor maçındaki tartışılan pozisyon...

Okan hoca, dar kadro ile adeta şapkadan tavşan çıkarıyor. Berkan, sol stoper oynadı, başarılıydı, riske girmeden 1-2 hata dışında basit oynamayı tercih etti. Kaan'ın sakatlanması sonrası Barış Alper sağ beke geçti. Sahada mücadele eden kadronun çoğu şampiyonluk yaşamış oyunculardı. Yani Okan hoca final haftalarına girilirken bu havayı koklamış oyuncuları, tecrübeyi, uyumu ve kaliteyi sahaya sürdü.