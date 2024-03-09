Giriş Tarihi: 09.03.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
09:20
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay sözler! Galatasaray-Rizespor maçındaki tartışılan pozisyon...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Tartışmalı pozisyonların ve kararların olduğu tempolu maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül çok çarpıcı sözler söyledi. Karşılaşmanın hakemi olan Bahattin Şimşek'in kararları doğru muydu?